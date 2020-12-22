Analistlerin altın yorumları... 22 Aralık 2020 Salı Kapalıçarşı canlı gram altın ne kadar? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısından dolayı fiyatlarını güncelledi. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 22 Aralık 2020 Salı anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesi altın fiyatları oldukça hareketlendi.. Peki Kapalıçarşı canlı 22 Aralık altın piyasası nasıl? İşte 22 Aralık 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...
Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 460,90 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.33 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki **22 Aralık 2020 Salı gram altın ne kadar?
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:462,44 TL
GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 462,38 TL
Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.880,39 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 754,60 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.38 hareketli başladı. Peki **22 Aralık 2020 Salı çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 757,50 TL
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 749,70 TL
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.006,40 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.37 artışla başladı.**22 Aralık 2020 Salı bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.017,60 TL
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.993,80 TL
Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.880,39 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur merak edilirken, bazı vatandaşların altına yatırım yapmak için kredi çektiği haberleri gelmeye başladı. Aşı haberleri ile belirsiz durumda olan altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak herkesin merak ettiği bir konu oldu. Uzmanların altın yorumu ise şöyle;
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy açıklamasında ons altın için 1.900 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu vurgulayarak, bu direnç noktası geçilirse eğer ons altın için 1.930 dolar ihtimali olabileceğini vurguladı. Bu durumun kademeli olarak gerçekleşeceğini aktaran Özsoy, "Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.Dolayısıyla bugünün devamı ve salı günü açılışlarını yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum." dedi.ALTIN YORUMLARININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.
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