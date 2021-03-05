FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Analistten çarpıcı tahmin: Altın fiyatları gelecek hafta 50 dolar daha kaybedebilir!

Analistten çarpıcı tahmin: Altın fiyatları gelecek hafta 50 dolar daha kaybedebilir!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 16:44 | Son Güncelleme

Altın fiyatları hafta başından bu yana yüzde 2'den daha fazla düşüş kaydetti. Gram altın küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurundan etkilenerek sıkışırken, ons altın 1.700 doların altına düştü. Uzmanlar altının tahlil faizlerinden dolayı düştüğünü belirterek, tahlil faizlerindeki ralli bitmezse eğer gelecek hafta 50 dolar daha kaybedebileceğini belirtti.

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yükselen tahvil faizlerine karşı önemsiz bir tutum sergilemesinin ardından 1.700 doların altına düştü. Gram altın ise dolar/ TL fiyatlanmasından ve küresel altın fiyatlarından dolayı sıkıştı. Powell, perşembe günü yaptığı konuşmada, “Fed, varlık alımlarını azaltarak insanları şaşırtmak istemiyor. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir” dedi.

Son Dakika: Altın son 9 ayın en düşük seviyesinde!Son Dakika: Altın son 9 ayın en düşük seviyesinde!

'ALTIN 50 DOLAR DAHA KAYBEDEBİLİR'

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yayınladığı notta, tahvilil fazlerinde artış devam ederse altının 50 dolar daha kaybedebileceğini paylaşarak şu açıklamayı yaptı;

"Altın hala Fed tarafından teşvik paketine bağımlı gözüküyor ve Fed de finansal koşullar sıkılaşmadan ya da düzensiz piyasa koşulları oluşmadan yeni önlemler almayacağını söylüyor. Eğer tahvil satışları ve dolardaki ralli devam ederse altın gelecek hafta bir 50 dolar daha düşüş yaşayabilir."

ALTIN HENÜZ TOPARLANMADI

Tunç Şatıroğlu yaptığı açıklamada Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından altının toparlanamadığını belirterek şu açıklamayı paylaştı;

"Altın aşırı satış bölgesinde ve teknik olarak yükselmesi için her şey hazır. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde biraz gerileme yükselişi başlatmaya yetecek ancak Powell gelişmelere kayıtsız kaldığı için altın toparlanamıyor.

1725'in üzerine çıkmadan altındaki yükselişler kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Asya tahmin ettiğim gibi altında alıcı tarafta ancak Avrupa ve ABD satıcılı olunca altın yükselemiyor. Faizlerdeki yükseliş elbet bir yerde kendiliğinden veya Fed müdahalesiyle son bulacak.

Pandemi öncesine göre baktığımızda altın neredeyse başlangıç seviyesine gelmiş. Ancak emtia fiyatları yaklaşık yüzde 25 artmış durumda. Altının emtia içinde bu kadar geride kalması normal değildir. Emtia artmaya devam ederken altın da eninde sonunda artışa katılır."

İşte Şatıroğlu'nun güncel altın grafiği;

altın grafiği

GRAM ALTINDA 440 TL SEVİYESİ DİRENÇTİR

Dinamik Menkul altın analizinde önceki yorumunu yenileyerek, altının 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direnç seviyesi görülebileceğini paylaştı. Dinamik Menkul'ün altın analizinde şu açıklama yapıldı;

"Kurların yükselmesinden etkilenerek güne değer artışıyla başlayan
Gram Altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlemlerine devam ediyor.
Bu seviye altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyesi 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direnç seviyesi gündemimize gelecektir.

Destek: 395,16 – 362,36 – 340,95

Direnç: 416,91 – 440,33 – 450,19 "

Uzman yorumladı; 'Gram altında 450 lira direnç seviyesidir'Uzman yorumladı; 'Gram altında 450 lira direnç seviyesidir'

GRAM ALTINDA 405 SEVİYESİ DESTEKTİR

ALB Forex altın analizinde 407.25 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 405 seviyesi destek konumunda bulunduğunu belirterek şu analizi paylaştı;

"Gram altın aralık ayından gelen düşen kanal trendi görünümünü bozdu. Kanal direncinin üzerinde seyreden fiyat, hafta başından beri
407.25/414.30 bandı arasında hareket ediyor. Güne pozitif başlayan altın, 414.30 direncini aştığı takdirde 417.60 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 407.25 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 405 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Dirençler:. 414.30 / 424.20 / 426.60

Destekler: 407.25 / 405.00 / 399.90"

Uzmanı açıkladı: İşte altının yükselmemesinin nedeni!Uzmanı açıkladı: İşte altının yükselmemesinin nedeni!

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda ons altın yorumunda, "Ana grafiğimize dönme zamanıdır. Aşağıda 1660 önemli seviyedir..." dedi. Baştürk, aşağıdaki ons altın grafiğini paylaştı;

altın grafiği

TAHVİL FAİZLERİNİN ARTMASI ALTINI DÜŞÜRDÜ

Meksa Yatırım günlük altın analizinde şu açıklama yapıldı;

"Altın tahvil faizlerindeki artışın devamı sebebiyle gerilemeye devam etti. 1725 altındaki 1702 1690 desteklerimize de ulaşıldı.

Bugüne gelirsek, kırılma seviyesi olarak 1706 seviyesi kullanılabilir ve aşağı hareketin devamı, bu desteğin altında kaldığı sürece gelebilir.

17206 üzerine çıkması durumunda 1715 1725 1740 hedef konumunda olabilir.

1706 altında tutunmamız durumunda ise 1687 1680 1670 e doğru gerileme izleyebiliriz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
Ağbal'dan 'fiyat istikrarı' mesajıAğbal'dan 'fiyat istikrarı' mesajı
Polislerin maaş zammı ne kadar olacak?Polislerin maaş zammı ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi
Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi
Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar
Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar
Fotoğraf paylaştı maaşı kesildi
Fotoğraf paylaştı maaşı kesildi
Çiftçiye gübre desteği ikiye katlandı!
Çiftçiye gübre desteği ikiye katlandı!
Borsada gong çaldı! Hisseleri tavan yaptı
Borsada gong çaldı! Hisseleri tavan yaptı
Bugün hesaplara yatıyor!
Bugün hesaplara yatıyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!
Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan'dan tarımsal destek açıklaması: Çiftçiye mısır, hububat, baklagil desteği bugün hesaplarda!
Bugün hesaplara yatıyor!
Bu akşam marketler kaçta kapanacak? Cuma günü marketler kaça kadar açık?
Cuma günü marketler bu saatte kapanacak
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'fiyat istikrarı' mesajı
Ağbal'dan 'fiyat istikrarı' mesajı
Wood Mackenzie: Petrol fiyatları nisanda 70-75 dolara yükselecek
Wood Mackenzie: Petrol fiyatları yükselecek
Yabancı yatırımcı Türkiye'de en çok 'paraya yatırım yapmak' istedi
En çok 'paraya yatırım yapmak' istedi
WOW - Dünya Kadınlar Festivali başladı, 'Şehirde Kadın Olmak' konuşuluyor
'Şehirde Kadın Olmak' konuşuluyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.