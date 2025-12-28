FİNANS

Ankara'da otopark fiyatlarına zam: Yeni tarife belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) otopark fiyatlarına zam yaparak ücretleri yeniden düzenledi. İşte yeni otopark ücret tarifesine göre fiyatlar...

Ankara'da otopark fiyatlarına zam: Yeni tarife belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sonra bu kez de otopark ücretlerine zam yaptı. Otopark ücreti sene sonu gelen son zamla birlikte 250 TL oldu. ABB Aralık Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi’nde görüşülen ve BELTAŞ’a bağlı otoparkları kapsayan yeni tarife oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretlerinde artış yaşandı.

YENİ OTOPARK TARİFESİ BELLİ OLDU

BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0-15 dakika ücretsiz uygulaması devam ederken, bu sürenin aşılması halinde ücretler ciddi şekilde yükseldi.

Genel otopark tarifesi şöyle:

"0-15 dakika ücretsiz, 2 saate kadar 100 TL, 2-4 saat arası 140 TL, 4-8 saat ve üzeri, 160 TL, Ulus - Kızılay ‘Rüzgârlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu’: 0-15 dakika ücretsiz, 2 saate kadar 150 TL, 2-4 saat arası 200 TL, 4-8 saat ve üzeri 250 TL."

ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı.

Kaynak: İHA
Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi otopark fiyat
