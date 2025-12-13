Asgari ücret görüşmelerinde 'kapalı zarf' detayı! Bakan Işıkhan'a verildi

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. İlk görüşmenin ardından ikinci görüşmenin tarihi 18 Aralık olarak belirlendi. TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını açıklamıştı. Dün yapılan toplantıda ise toplantıya 5 dakika kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a kapalı bir zarf içinde taleplerini içeren mektup sunulmuştu.

TÜRK-İŞ'TEN KAPALI ZARF

Sözcü'nün haberine göre, Türk-İş’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor. Türk-İş, aynı hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak duyurmuştu. Bu da Türk-İş’in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yılda yüzde 33.6 oranında yükselttiğini gösteriyor.

TALEPLERİ NELER?

TÜRK-İŞ mektubunda geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının telafi edilmesi istedi. TÜRK-İŞ temel ihtiyaç olan yüksek fiyatlı ihtiyaçların karşılanmasını talep ederken aynı zamanda refah artışının da işçiye verilmesini kaydetti.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret zam oranına ilişkin yüzde 20'den yüzde 40'a kadar farklı ihtimaller gündemde. İşte farklı zam oranı senaryolarına göre muhtemel asgari ücret tutarları: