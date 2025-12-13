FİNANS

Asgari ücret görüşmelerinde 'kapalı zarf' detayı! Bakan Işıkhan'a verildi

Asgari ücret için ilk görüşme dün yapıldı. Görüşmelere katılmama kararı alan TÜRK-İŞ'in kapalı zarftaki zam teklifi ise belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a arka odada yapılan teklif öğrenildi. İşte o zarftaki teklif...

Ezgi Sivritepe

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. İlk görüşmenin ardından ikinci görüşmenin tarihi 18 Aralık olarak belirlendi. TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını açıklamıştı. Dün yapılan toplantıda ise toplantıya 5 dakika kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a kapalı bir zarf içinde taleplerini içeren mektup sunulmuştu.

Asgari ücret görüşmelerinde kapalı zarf detayı! Bakan Işıkhan a verildi 1

TÜRK-İŞ'TEN KAPALI ZARF

Sözcü'nün haberine göre, Türk-İş’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor. Türk-İş, aynı hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak duyurmuştu. Bu da Türk-İş’in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yılda yüzde 33.6 oranında yükselttiğini gösteriyor.

TALEPLERİ NELER?

TÜRK-İŞ mektubunda geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının telafi edilmesi istedi. TÜRK-İŞ temel ihtiyaç olan yüksek fiyatlı ihtiyaçların karşılanmasını talep ederken aynı zamanda refah artışının da işçiye verilmesini kaydetti.

Asgari ücret görüşmelerinde kapalı zarf detayı! Bakan Işıkhan a verildi 2

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret zam oranına ilişkin yüzde 20'den yüzde 40'a kadar farklı ihtimaller gündemde. İşte farklı zam oranı senaryolarına göre muhtemel asgari ücret tutarları:

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret 2026
