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Araç sahipleri dikkat! Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

11.11.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte araç sahiplerine kış lastiği uyarısı geldi. Aralık itibarıyla başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu Nisan ayında sonra erecek. Kurala uymayan ticari araçların sürücülerine 846 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek. Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması için araç sahiplerine önemli uyarı geldi. 1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artacak.

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KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takmanın zorunlu olduğu durumlar ve araçlar hakkında bilgi veren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, kış lastiği takmak zorundalar. 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği zorunluluğunun tarihi sıcaklıklara göre il valileri tarafından belirlenir. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 846 TL idari para cezası verilir. Kış lastiği; kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde zorunludur. Ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römaork lastikleri zorunlu değildir" dedi.

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'CEZA ÜCRETİ 1 OCAK’TAN İTİBAREN ARTACAK'

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların lastik takmama cezasının Ocak 2023’ten itibaren artacağını belirten Apaydın ayrıca, şöyle konuştu:

-Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır.

-Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır.

-Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir.

-Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır.

-Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür."

2 BİN 534 TL OLACAK

Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

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