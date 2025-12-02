FİNANS

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! 1 Ocak'ta sil baştan değişiyor

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Trafik sigortası poliçe primleri güncellendi. Yapılan zamla beraber 1 Ocak 2026'dan sonra trafik sigortalarına dair önemli değişiklikler yapılacağı aktarıldı. Trafiğe çıkma 15 bin TL'den başlarken 290 bin TL'ye sigorta primi ödeyecek aracın da olduğu kaydedildi. Peki, hangi araca ne kadar trafik sigorta primi geldi? Trafik sigortasında değişecek kurallarla beraber hangi yenilikler olacak? İşte detaylar...

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! 1 Ocak'ta sil baştan değişiyor
Hande Dağ

Bilindiği üzere trafikteki araçların tamamının zorunlu trafik sigortası poliçesi var. 3'üncü kişilere karşı verilen zararlar dahilinde trafik sigortasından karşılanıyor ve bu çerçevede mağduriyet yaşanmıyor. Sigorta Bilgi Merkezi aracılığıyla zorunlu trafik sigortası primleri her ay duyuruluyor. Bu ayki veriler de resmen açıklandı.

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL yi bulan var! 1 Ocak ta sil baştan değişiyor 1

15 BİN 60 TL VERMEDEN ARACINI TRAFİĞE ÇIKARAMAYACAK

NTV'de yer alan habere göre; Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 15 bin 60 TL vermeden trafiğe çıkaramayacak. Öte yandan trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması durumunda polis tarafından yakalanması halinde ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL yi bulan var! 1 Ocak ta sil baştan değişiyor 2

PRİMLERDE SON DURUM

Diğer yandan trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1 oranında zam geldiği aktarıldı. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün priminin 45 bin 181 TL olduğu, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün priminin 7 bin 530 TL olduğu aktarıldı. Dolayısıyla riskli ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL yi bulan var! 1 Ocak ta sil baştan değişiyor 3

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün priminin 43 bin 902 TL olduğu, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün priminin 7 bin 317 TL olduğu belirtildi.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün priminin 42 bin 623 TL olduğu, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 104 TL olduğu kaydedildi.

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL yi bulan var! 1 Ocak ta sil baştan değişiyor 4

TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ

Diğer yandan İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarının 121 bin 397 TL olduğu, sekizinci basamaktaki tutarın da 20 bin 233 TL olduğu aktarıldı. Ankara'da bu tutarın en yüksek 117 bin 961 TL, en düşük 19 bin 660 TL olduğu, İzmir'de ise en yüksek 114 bin 526 TL, en düşük de 19 bin 88 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL yi bulan var! 1 Ocak ta sil baştan değişiyor 5

OTOBÜSLER ZİRVEDE

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası ise 290 bin 969 TL'ye çıkarken sekizinci basamağının ise 48 bin 495 TL olduğu belirtildi.

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL yi bulan var! 1 Ocak ta sil baştan değişiyor 6

TRAFİK SİGORTASINDA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Aracını satmadan araç alacaklar trafik sigortasının 4'üncü basamağından başlayarak trafik sigortası yaptırıyordu. Kural gereği, kazası olmayan bir sürücü 8'inci basamaktayken yeni araç aldığı için cezalandırılıyor ve 4'üncü basamaktan hasarlı sürücü klasmanı ücreti ödüyordu. Bu durum, kaza yapmayan sürücünün cezalandırılması, kaza yapan sürücünün de ödüllendirilmesi şeklinde nitelendiriliyordu. Çünkü kaza yapan sürücü 1'inci basamaktaysa yeni araç aldığı için sistem tarafından otomatik olarak 4'üncü basamağa yükseltiliyordu.

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL yi bulan var! 1 Ocak ta sil baştan değişiyor 7

Düzenlemeyle beraber yeni alınacak otomobilin hasarsızlık basamağı elde edilen basamak neyse onun üzerinden yapılacak. Örneğin; 8'nci basamaktayken yeni bir araç daha alındığında alınacak araç için yapılacak trafik sigortası 4'üncü basamak yerine 8'inci basamaktan başlayacağı aktarıldı.

Ancak 1'inci basamakta bulunan yüksek riskli ve sürekli kaza yapan sürücüler için de aynı durumun geçerli olacağı ve yeni alacakları aracın 4'üncü basamak değil 1'inci basamaktan trafik sigortasına tabi olacağı kaydedildi.

Mevcut aracını satıp yeni araç alacaklar için kuralın değişmediği ve hangi basamaktalarsa o basamaktan devam edecekleri belirtildi.

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL yi bulan var! 1 Ocak ta sil baştan değişiyor 8

ERKEN POLİÇE YENİLEMEYE DİKKAT

Öte yandan trafik sigortası poliçesini sürecinden önce yenileyenler yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar trafik kazasına karışırsa, mevcut uygulamada basamakları değişmiyordu. Fakat yeni düzenlemeyle beraber poliçesini erken yenileyen ve yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamaklarının diğer poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağı düşeceği aktarıldı.

YENİ DÜZENLEMENİN KRİTİK DETAYI

Yeni düzenleme ile beraber hasarsız sürücülerin haklarının korunduğu, hasarlı sürücülere verilen hakların da geri alınmış olduğu kaydedildi. Yeni genelgenin uygulamasının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacağı aktarıldı.

