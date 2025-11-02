FİNANS

Arnavutköy Belediyesi’nden öğrencilere 70 milyon TL’lik eğitim bursu

Arnavutköy Belediyesi, 2025–2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ilçede yaşayan 11 bin öğrenciye toplam 70 milyon TL’lik eğitim desteği sağladı. Başkan Mustafa Candaroğlu, “Eğitim bizim kırmızı çizgimizdir” diyerek gençlere yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti.

Arnavutköy Belediyesi, Eğitim Desteği Programı kapsamında bu yıl başvuru yapan 11 bin öğrenciye toplam 70 milyon TL’lik destek sağlandığını açıkladı. İlçede eğitim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan program doğrultusunda; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2.500 TL, üniversite öğrencilerine ise 15.000 TL tutarında eğitim desteği veriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise destekleri tek seferde, üniversite destekleri ise üç taksit halinde hesaplara yatırılıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerine sunulan abonman desteğinin bu yıl da devam ettiği duyuruldu.

Programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun yanı sıra Arnavutköy Kaymakam Vekili Mahmut Kaşıkçı, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrenciler ve veliler katıldı.

“EĞİTİM BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu programda yaptığı konuşmada, eğitimin her zaman öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Göreve başladığımız ilk günden itibaren eğitimi ilçemizin kırmızı çizgisi ilan ettik. Çünkü biliyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin güçlü donanımlara sahip olması hepimizin ortak hedefidir. Bu anlayışla, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Candaroğlu, ilçede Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 23 yeni okulun yapımının hızla sürdüğünü, mevcut okullarda bakım, onarım ve hijyen çalışmalarının titizlikle gerçekleştirildiğini belirterek, okullara kurulan su sebilleri uygulamasının da yaygınlaşmaya devam ettiğini ifade etti.

Bu yıl için 10 bin öğrenciye ulaşma hedefi koyduklarını; ancak başvuru yapan tüm 11 bin öğrencinin destek kapsamına alındığını söyleyen Candaroğlu, “Hamdediyoruz ki Arnavutköy’ün evlatlarına toplam 70 milyon TL’lik eğitim desteği sağlayacak güce, berekete ve gönle sahibiz. İlçemizde yaşayan her bir gencin yanında durmak bizim için bir görev değil; gönülden üstlendiğimiz bir sorumluluktur.” dedi.

Eğitimin yalnızca okul duvarları arasında sınırlı olmadığını vurgulayan Candaroğlu, belediyenin bilim merkezi, kültür merkezleri, spor tesisleri, sanat akademisi ve kütüphaneleriyle gençlere sosyal ve kültürel alanda da güçlü bir destek sunduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Başkan Candaroğlu, “Bizim arzumuz; bilgiyle donanmış, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi şehrine ve ülkesine katkı sunan bir nesil yetiştirmektir. Bu yolda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim yolunuzu açık, başarılarınızı daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

