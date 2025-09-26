FİNANS

Artık arasanız da bulamayacaksınız! Raflardan kaldırıldı, Bakanlığın radarından geçemediler...

Ticaret Bakanlığı, sahadaki denetimlerini sürdürüyor. Giyim, deterjan, ürün paketleri, ev eşyaları ve daha pek çok ürün Bakanlığın radarından geçiyor. Bazı ürünler ise radara takılarak piyasadan toplatılıp arzı yasaklanıyor. Son olarak bugün güncellenen listede iki lavabo açıcı markasının toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden piyasada kusurlu bulunan ürünler ifşalanmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında pek çok ürün ifşa ediliyor. Teknolojik aletler, kırtasiye eşyaları, oda kokuları ve daha pek çok ürün grubundan listeye giren markalar oldu.

İKİ ÜRÜN PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık denetimleri sonucunda kusurlu bulunan ürünlerin piyasadan toplatıp arzını yasaklıyor. Son olarak ise bakanlık listeyi bugün güncelledi. Böylece listeye iki lavabo açıcısı markası girdi.

Gojo markalı ürünün güvensizlik nedeni olarak, "Dokunsal Uyarıların Bulunmaması (Sea Md. 36/2/C )" ifadeleri kullanıldı.
Cosmiq markalı lavabo açıcısının güvensizlik nedeni olarak, "Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneği (Sea Md.36/2/B) İle Dokunsal Uyarıların Bulunmaması (Sea Md.36/2/C )" denildi.

Her iki ürününde piyasa arzı yasaklanıp toplatılmasına karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
