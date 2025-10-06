Asgari ücret için o orana göre rakam çıktı! 'Geçen yıl doğru tahmin etmişti, bu yılki tahmini...'

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Memur zammı ve emekli zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı, maaş zammı ve asgari ücret ile ilgili açıklama ve tahminlere çevrildi. Enflasyon rakamları açıklanmaya devam ederken zamlı maaş hesaplama işlemleri de başladı. Emekli maaşı, memur maaşı ve memur emeklisi maaşı için 3 enflasyon verisi netleşirken geriye 3 enflasyon verisi daha kaldı. Diğer yandan yeni asgari ücret için de tahminler geliyor. Uzman isim, milyonlarca kişinin merak ettiği rakamlarla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yazısında TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3,23 olarak gerçekleştiğini anımsattı. Merkez Bankası'nın üçüncü enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında tahmin edildiğini, yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansının ekonomistlerle yaptığı ankette de yüzde 30,09 öngörüldüğünü hatırlattı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI

Kıvanç, 2025 yılı enflasyonunun yüzde 30 olarak gerçekleşmesi durumunda, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur'luların emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranında yani yüzde 11,42 oranında artacağını belirtti.

Memur maaşlarına temmuzda yüzde 15,57 oranında zam yapıldığını, bunun yüzde 5'inin toplu sözleşme zammından kaynaklandığını anımsatan Kıvanç, memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki yüzde 6,11 oranındaki farkın yansıtılacağını, ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacağını belirtti. Kıvanç, buna göre, yıllık enflasyonun yüzde 30 olması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 17,79 oranında zam yapılacağını aktardı. Kıvanç, böylece en düşük memur maaşının 50.503 TL’den 59.487 TL’ye çıkabileceğini kaydetti. Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması durumunda emekli memur aylıklarının ocak ayında yüzde 17,79 oranında artacağını aktaran Kıvanç, en düşük emekli memur aylığı için de 22 bin 670 TL rakamını işaret etti.

Kıvanç "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam ocak ayında yüzde 11,42’de kalacağı için emekli memurlar ile aralarında 6,37 puan zam farkı olacak" dedi. Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile emekli memur aylıklarına yapılacak zam arasında 6 puandan fazla farkın ortaya çıkacağını söyleyen Kıvanç, enflasyon yüzde 30’un üzerine çıktıkça farkın daha da artacağını vurguladı. Kıvanç, emekli aylıkları arasındaki farkın yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda 6,42, yüzde 32 olduğunda 6,46, yüzde 35 olduğunda ise 6,61 puana ulaşacağını aktardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldığını anımsatan Kıvanç, geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığının ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.681 TL’ye yükseltildiğini hatırlattı.

Kıvanç, 2025 yılı enflasyonunun yüzde 30 oranında çıkması durumunda en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.586 TL’ye çıkartılmasının beklendiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildiğini hatırlatan Kıvanç, asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı dönemdeki gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyonun ne olduğuna değerlendirdi. Buna göre Kıvanç, "2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi" dedi.

Devamında Kıvanç, "Geçen yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ise yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise 2026 yılında asgari ücret artışının yüzde 20-25 oranında artacağını tahmin etti" ifadelerini kullandı.

Kıvanç, zam oranının yüzde 20 olması durumunda gelecek yıl brüt asgari ücretin 31.207 TL, net asgari ücretin 26.526 TL’ye yükseleceğini söylerken zam oranının yüzde 25 olması durumunda ise brüt asgari ücretin 32.507 TL, net asgari ücretin 27.631 TL olacağını aktardı.