Asgari ücret toplantısına saatler kala TÜRK-İŞ'ten açıklama!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında konuştu. Atalay, asgari ücretin ikinci toplantısına saatler kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na neden katılmadıklarını açıkladı.

Asgari ücret toplantısına saatler kala TÜRK-İŞ'ten açıklama!
Cansu Akalp

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

"KONU MANKENİ OLMAMAK İÇİN YER ALMIYORUZ"

Asgari ücretin toplantısına saatler kala açıklamalarda bulunan Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda "Konu mankeni olmamak için" yer almadıklarını söyledi.

Atalay, işçi temsilcilerinin alınan kararda etkili olmadığını söyledi.

İşte Ergün Atalay'ın açıklamalarından satır başları;

"5 hükümet, 5 işveren, 5 işçi var. Ben 19 senedir bu kurulun içindeydim. 12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz. Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. Emekli, işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek."

