Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş'tan '42 bin 585 TL' vurgusu

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı 2026? Halen 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücrete ara zam olup olmayacağı pek çok çalışan tarafından merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş çarpıcı bir asgari ücret çıkışı yaptı.

Hande Dağ

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Yılın ilk çeyreğinin tamamlanmasının ardından yılın ortasında asgari ücrete ara zam olacak mı soruları da başladı. 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücrete bir zam ihtimali olup olmadığı merak ediliyor. Uzman isimden dikkat çeken bir asgari ücret çıkışı geldi.

"OLMASI GEREKEN RAKAM 42 BİN 585 TL"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Mart ayında asgari ücretin ne kadar olması gerekiyor yasaya göre, düzenlemeye göre, adalete göre derseniz olması gereken rakam 42 bin 585 TL. Yani mart ayı itibarıyla... Neden? Asgari ücret tanımı belli. Bekar bir işçinin yeme içme, kira, ulaşım bütün giderlerini karşılayacak yani asgari düzeyde yaşayacağı ücret bugün itibarıyla 42 bin 585 TL. Peki, asgari ücret ne kadar bugün? 28 bin lira. Yani yüzde 51.7 oranında bir artış olursa gerçek bir asgari ücret olacak, düşünebiliyor musunuz bugün itibarıyla, o kadar düşük seviyede, açlık sınırının zaten çok altında.

"NEDEN GÜNDEME GELMESİN"

Temmuz ayı geldiği zaman asgari ücrete neden zam yapmayalım ki? Yapmamamız için yasal bir engel mi var, kanuni bir engel var mı, hiçbir engel yok. Önceki yıllarda Türkiye'nin deneyimi de var, ihtiyaç olduğu müddetçe yapılıyor. Bugün itibarıyla zaten asgari ücretin yüzde 10.4'ü eridi. Dolayısıyla insanlarımızın rahatlatılması için önümüzdeki günlerde asgari ücret gündeme gelebilir. Neden gündeme gelmesin.

Açıkçası bu savaştan dolayı, Ankara'nın tek gündemi savaştı biliyorsunuz. Bugün bir ateşkes oldu. Bu ateşkesten sonra biraz bir rahatlama olursa elbette ki asgari ücret de konuşulacak. Ama asgari ücretlilerin yoğun bir tepkisi var. Bu tepkilere kayıtsız kalmak mümkün değil. Hükümetimiz bunları göz önünde bulundurur inşallah"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

