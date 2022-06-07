Asgari ücrete zamla ilgili AK Parti'den yeni açıklama: 'Önümüzdeki günlerde...'

Milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlarına yapılacak ara zammı bekliyor. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle bir değerlendirme gerektiğinde vatandaşımızdan esirgemeyiz" dediği asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki asgari ücrete zamla ilgili soruyu cevapladı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" şeklinde cevap verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda yeşil ışık yakmıştı. Vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Erdoğan gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."



