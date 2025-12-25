FİNANS

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi 'Ciddi artış yapacak' Tarihi açıkladı!

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emekliler de yeni yıl zamlarını merak etmeye başladı. 5 Ocak 2026'da belli olacak memur ve emekli zam oranları için tablo artık oluşmaya başladı. Gazeteci Cem Küçük canlı yayında emekliler için aldığı kulis bilgisini paylaştı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Milyonlarca vatandaş 2026 maaşını 5 Ocak tarihinde öğrenecek. Kesin zam oranları için ise TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi. Salı akşamı açıklanan asgari ücret ile milyonlarca işçi 2026 maaşlarını öğrenmişti. 2026 asgari ücreti yüzde 27 zam ile 25 bin 75 TL olmuştu.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Artık gözler sadece memur ve emeklinin zam oranlarında. Peki 2026'da memur ve emekli ne kadar zam alacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklileri yüzde 17,56; SSK ve Bağ-kur emeklileri ise yüzde 11,21'i haketmişti. Son olarak ise Aralık enflasyonu bekleniyor.

Aralık enflasyonu içinse yüzde 1,1 enflasyonun çıkması bekleniyor. Böyle bir durumda memur ve memur emeklileri yüzde 18,75; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 12,33 oranında zam alacak.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'de emekliler için aldığı kulis bilgisini paylaştı. Canlı yayında açıklamada bulunan Küçük, şu cümleleri kurdu:
"Duyum yani kesin bilgi değil. Yılın ikinci yarısından itibaren yani 2026 Temmuz'dan itibaren hükümetin o yazın başlayarak emekli maaşlarına ciddi artışlar yapacağı yönünde. Yani yazın bir yapacak, 2027 başında bir yapacak diye bir duyumum var"

