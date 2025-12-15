FİNANS

Asgari ücrette ilk rakamın geleceği toplantıyı söyledi 'Telaffuz edilir'

Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca çalışan toplantılardan nasıl bir sonuç çıkacağına kilitlenmişken bir yandan da telaffuz edilecek ilk rakamı merak ediyor. Peki, milyonların beklediği toplantılarda rakam ne zaman telaffuz edilecek? Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya, herkesin merak ettiği konuyu değerlendirdi.

Hande Dağ

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. 2026 asgari ücret rakamı için milyonların meraklı bekleyişi sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından şimdi gözler 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek 2. toplantıya çevrildi. Milyonlarca çalışan ve işveren toplantılarda ne zaman rakam telaffuz edileceğini merak ediyor. Uzman isimden yeni asgari ücret rakamının belirlenme sürecine dair değerlendirmeler geldi.

"İKİNCİ TOPLANTIDA BİR RAKAM YİNE TELAFFUZ EDİLECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

TV100 yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK-İŞ'in toplantıya katılma noktasında ben açıkçası ilk toplantıya bir temsilci de olsa katılacağını düşünüyordum. Toplantılara katılmadı. İkinci toplantıda bir rakam telaffuz edilir mi? İkinci toplantıda bir rakam yine telaffuz edileceğini zannetmiyorum. Telaffuz edilmez.
Üçüncü toplantıda telaffuz edilir. Bir rakam ortaya çıkartılır. 4. toplantıda da nihayete erdirilir diye düşünüyorum.

İKİNCİ TOPLANTIYA TÜRK-İŞ KATILIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda bu şekilde gerçekleştiriliyordu. Ancak önümüzdeki toplantıda TÜRK-İŞ katılır mı? Açıkçası ilk toplantıya katılmaması ikinci toplantıya da katılmayacağı yönünde bir eğilim uyandırdı açıkçası bizde.

Tabii ki geçtiğimiz senelerde bu daha çok gündem oluyordu. Yani asgari ücret görüşmeleri geçtiğimiz sene daha erken başlamıştı. Yani televizyon kanallarında, sosyal medyada konuşulmaya Temmuz ayında başlamıştı. Ancak bu sene biraz daha geç konuşulmaya başladı. Geçen sene daha çok konuşulmasına rağmen, beklentinin çok altında bir asgari ücret açıklandı. Bu sene daha az konuşuluyor. Hatta TÜRK-İŞ toplantılara katılmıyor.

"YÜZDE 20-25 ARASI AÇIKLANIR DİYE TAHMİN EDİYORUZ"

Beklentiler şimdi konuştuğumuz rakamlar %20 ile %35 - %40 arasında ama temel konuşulan rakamlar %20 ile 25. Şayet TÜRK-İŞ işçi tarafı toplantılara katılmazsa elbette ki burada işveren heyetinin bir teklifi olacak. O da muhtemelendir ki yine 2026 enflasyonu üzerinden bir teklif olur. Bu da nedir? Merkez Bankası'nın beklentisi minimum 13, maksimum 19. İşveren heyeti muhtemelendir ki 13 teklif edecek. Ancak burada eğer işçi tarafı katılmazsa hakem görevi gören hükümet de bu rakamı biraz yukarı çekip %20 ile 25 arasında bir asgari ücret açıklanır diye tahmin ediyoruz açıkçası"

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
