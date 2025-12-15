FİNANS

Altın almak için uygun bir hafta mı? İslam Memiş'ten tek kelimelik yanıt

Altın fiyatlarında yeniden yaşanan yükseliş tekrar altın yatırımcısının kafasını karıştırdı. Piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilirken altın almak isteyenler son altın fiyatları sonrası nasıl bir hamle yapacağını düşünüyor. Finans analisti İslam Memiş, veri gündemini gün gün ve saat saat açıklarken merak edilen "Bu hafta altın ve gümüş almak için uygun bir hafta mı?" sorusuna tek kelimeyle yanıt verdi. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte 15 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları...

Altın almak için uygun bir hafta mı? İslam Memiş'ten tek kelimelik yanıt
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatlarındaki son hareketler yakından takip ediliyor. Altın yeniden yükseliş hareketi göstermeye başlarken altın almayı düşünenler ise nasıl bir hamle yapmanın daha doğru olacağının kararına varmaya çalışıyor. Bir yandan da piyasalardaki yoğun veri gündemi takip ediliyor. Uzman isimden yatırımcıları ilgilendiren önemli bir değerlendirme geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte 15 Aralık güncel altın fiyatları ve altın yorumları...



"EKONOMİK VERİ AÇISINDAN YOĞUN BİR HAFTA"

Haber Global yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bir hafta. Ekonomik veri açısından yoğun bir hafta. Hemen günleri tek tek saatleri sayayım size çünkü bu önemli. Salı günü yani yarın saat 16.30'da Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Çarşamba günü saat 10'da İngiltere'de enflasyon verisi açıklanacak. Yine çarşamba günü saat 13.00'te Euro bölgesinde enflasyon verisi açıklanacak. Perşembe günü saat 15.00'te İngiltere faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü 16.15'te Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü saat 16.30'da Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Yine Perşembe günü 16.45'te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın bir açıklaması olacak. Cuma günü gece 2.30'ta Japonya'da enflasyon verisi açıklanacak. Cuma günü sabah 6'da Japonya'da faiz kararı açıklanacak ve cuma günü saat 10'da Almanya'da enflasyon verilerini takip edeceğiz.



Enflasyon verilerinin, faiz kararlarının açıklanacağı yani yarından itibaren yoğun bir ekonomik verinin olacağı bir hafta bizi bekliyor. Ona göre ajandamıza not yazalım. Piyasalarda açılış rakamlarımıza baktığımız zaman haftanın ilk işlem günündeyiz. Gümüşte yeni bir rekor geldi. %2, 86 lira 64 kuruş seviyesinde. Ons tarafta 63 dolar seviyesinin üzeri test edildi. Gram altın %1 yükseldi. Burada 4343 dolar seviyesi var.



ALTIN VE GÜMÜŞ ALMAK İÇİN UYGUN BİR HAFTA MI?

Bu hafta altın ve gümüş almak için uygun bir hafta mı? Hayır. Bu haftayı pas geçeceğiz. Bu hafta ne ucuz? Şu andaki ekonomik koşullara göre, piyasa koşullarına göre Euro biraz daha ucuz gidiyor"



CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...



15 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 13.10 itibarıyla 4.343 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.55 itibarıyla 5.962 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 12.56 itibarıyla 9.754 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 12.56 itibarıyla 19.507 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.11 itibarıyla 40.024 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 13.12 itibarıyla 97.023 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.958,52
5.959,29
% 0.97
13:48
Ons Altın / TL
185.214,83
185.269,55
% 0.91
14:03
Ons Altın / USD
4.337,98
4.338,52
% 0.9
14:03
Çeyrek Altın
9.533,63
9.743,43
% 0.97
13:48
Yarım Altın
19.007,67
19.486,87
% 0.97
13:48
Ziynet Altın
38.134,51
38.854,54
% 0.97
13:48
Cumhuriyet Altını
39.618,00
40.218,00
% 0.76
13:18
