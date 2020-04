''Avrupa'daki Talep Daralması Türk Ekonomisini de Etkileyecek''

Selçuk Önder: Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'si Avrupa'ya olunca, elbette bu önem taşır. IMF tahminlerine göre, Avrupa genelinde yüzde 7 talep düşmesi olacak. Bizim ihracatımız da bundan en iyi ihtimalle yüzde 3,5 etkilenir. Dünyadaki diğer pazarlarımızdaki her düşüş, bizim ihracatımızı, ağırlıklı payları kadar etkiler. Çünkü bu küresel dünyadan hammadde ve teknoloji alıp, onu işleyip diğer ülkelere ihraç ediyoruz, bir yerde re-export yapıyoruz. ‘Interdependence’ dediğimiz karşılıklı bağımlılık durumu. İhracatın motoru olan otomobil sektörümüzün sadece yüzde 50-60'lık bölümü Türkiye'de üretiliyor. Yüzde 40'ı yedek parça olarak dışarıdan ithal ediliyor. Yani küresel ekonomide birbirine bağımlı ekonomiler söz konusu ve elbette birindeki daralma diğerini etkiliyor.

VOA Türkçe: Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, hayatın normale dönmesi için 11 Mayıs'ı başlangıç tarihi olarak verdi. Bu ekonomik olarak nasıl algılandı?

Selçuk Önder: Tarih verilmesi umut verilmesi demektir. Ekonomide ‘Bilinmeyenin kontrolü’ dediğimiz bir politika var. Macron, belirsizliği bir tarih vererek bilinir hale getirdi. Konuşmasında hedefler var, hataların itirafı var. Ama tarih vermesi ekonomi için çok önemliydi. Çerçeveyi net çizdi, gerisini de teknokratlardan hayata geçirmelerini isteyecek.

VOA Türkçe: ABD, İngiltere ve Fransa'nın Çin'e yönelik eleştirilerinin ekonomik bir arka planı var mı sizce?

Selçuk Önder: Bu gibi kriz durumlarında popülist hükümetler 3 araç kullanırlar. Birincisi dış düşman yaratırlar, ikincisi elitleri suçlarlar, 3'üncüsüyse referanduma veya seçime giderler. Kriz hafifleyip, insanlar biraz kafayı kaldırınca, aklı başına gelecek, düşünmeye başlayacak, nerede yanlış yapıldığını soracaklar.

İşte popülist hükümetler bu aşamayı yönetmek için imaj yaratıp, özellikle de dış düşmanlar yaratarak, sorumluluğu kendilerinden uzaklaştırmaya çalışacak. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tartışması da, Çin'e yönelik suçlamalar da bunun parçası. Elitleri suçlayamayacaklar çünkü bu krizde halk, bilim adamlarına, doktorlara, sağlık elitlerine hükümetlerden daha çok inanıyor. Macron ve Merkel gibi liderler Sağlık Komitesi üyelerinin bilgileri ışığında şeffaf adım atıyorlar. Mesela Trump her zamanki gibi elitlere saldırmayı denedi ama gelen tepki üzerine Dr. Anthony Fauci'yi atamadı. Onun yerine yaklaşan seçimler öncesi, WHO ve Çin gibi dış düşmanlar göstererek seçimlere kadar ilerlemek istiyor.