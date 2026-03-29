FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Üniversiteyi bırakıp başladı: 'Saat yok, izin alma yok, kendi işimin patronuyum'

Sivas’ta yaşayan 20 yaşındaki Enes Öksüm, üniversite öğrenimini yarıda bırakarak çiftçiliğe başladı. Çiftçiliğin yanı sıra hayvancılıkla da uğraşan Öksüm, "Sevdiğiniz işi yapın, gerisi önemsiz" dedi. Öksüm "En rahat yönü saatimizin olmaması, izin alma durumunun olmaması; kendi işimizin patronuyuz. Evet, sorumluluk çok, tatil az ama kafamız rahat; hayvanlarla ve toprakla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır Beldesi’nde yaşayan Enes Öksüm, YKS’ye girerek üniversite kazandı. Üniversite öğrenimine başlayan Öksüm, eğitimini yarıda bırakarak dede mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. Çiftçilikle ilgili araştırmalar yapan Öksüm, Danimarka’dan Jersey sığırı getirerek yetiştirmeye başladı. Ailesinin yaptığı üreticiliği daha üst seviyeye taşımak isteyen Enes Öksüm, işlerin hem idari hem de saha kısmında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son 3 gün: Maliye yakın takibe aldı 'Beklemeden gözden geçirin' uyarısı Son 3 gün: Maliye yakın takibe aldı 'Beklemeden gözden geçirin' uyarısı

Kimi zaman resmi kıyafetler giyerek ticari konuların başında yer alan Öksüm, kimi zaman ise çizmesini giyerek ahıra giriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

"AMACIM SEVDİĞİM İŞİ YAPMAKTI"

Küçük yaşlardan bu yana çiftçiliği sevdiğini söyleyen Enes Öksüm, "Üniversiteyi bırakmamın asıl sebebi sevdiğim işi yapmaktı. Sevdiğim işi yaparken üniversiteyi de bitirebilirdim ama erkenden, genç yaşta başlamak istedim. Hayvancılık serüveni bize dededen geliyor; dededen sonra babadan devam etti. Dedem yıllardır tarım ve hayvancılık yapardı, ben de çocuk yaştan beri onun yanında bu işleri öğrendim. Küçükken sevdiğim için çiftçi olmaya karar verdim. Çevremdekiler çiftçiliği küçük görmüştü ama bizim yaptığımız normal çiftçilik değil, modern çiftçilik; makineleşmeyle insan yükü tamamen bitti, tamamen makine üzerinde çalışmaya başladık" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İKO Başkanı anlattı: Bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görülebilir İKO Başkanı anlattı: Bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görülebilir

"ÜLKELERİN EKONOMİSİNİ ÇİFTÇİLER SAĞLAR"

Ülkede çiftçiliğin çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Öksüm, "Üniversiteyi bırakınca annem tepki gösterdi, babam ise karşı çıkmadı, tamamen destekçimdi; o da sevdiğim işi en iyi benim yapabileceğimi biliyordu. En rahat yönü saatimizin olmaması, izin alma durumunun olmaması; kendi işimizin patronuyuz. Evet, sorumluluk çok, tatil az ama kafamız rahat; hayvanlarla ve toprakla ilgileniyoruz. Ben sürekli şunu söylüyorum: Topraktan geldik, topraktan kazandık, toprağa gideceğiz. Yaşıtlarıma buradan söylemek istediğim şu: Eğer çiftçi olmak istiyorsanız ve aileniz karşı çıkıyorsa sevdiğiniz işi yapın, çiftçi olun; sevdiğiniz iş olsun, gerisi önemsiz. Ülkelerin ekonomisini çiftçiler sağlar. Üniversiteyi bıraktıktan sonra yabancı bir sosyal medya kanalı üzerinden Jersey ırkını gördüm; hayvanların insanlara yaklaşımını çok sevdim. Bu ırkı araştırdık ve Sivas’a getiren ilk kişiler biz olduk. Seri olarak süt satışı yapıyoruz ve Sivas’ta ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Irkımızın sütü yağ ve protein açısından zengin; yağ oranı yüzde 6,5 civarında. Sütümüz A2 süt olarak geçiyor, anne sütüne en yakın sütlerden biridir. Süt çok değerli ve biz de kendi alanımızda daha ileriye gitmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımıBakan Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı
Son 3 gün: Maliye yakın takibe aldı 'Beklemeden gözden geçirin' uyarısıSon 3 gün: Maliye yakın takibe aldı 'Beklemeden gözden geçirin' uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Sivas Hayvancılık üniversite meslek patron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.