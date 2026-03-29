Üniversiteyi bırakıp başladı: 'Saat yok, izin alma yok, kendi işimin patronuyum'

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır Beldesi’nde yaşayan Enes Öksüm, YKS’ye girerek üniversite kazandı. Üniversite öğrenimine başlayan Öksüm, eğitimini yarıda bırakarak dede mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. Çiftçilikle ilgili araştırmalar yapan Öksüm, Danimarka’dan Jersey sığırı getirerek yetiştirmeye başladı. Ailesinin yaptığı üreticiliği daha üst seviyeye taşımak isteyen Enes Öksüm, işlerin hem idari hem de saha kısmında yer alıyor.

Kimi zaman resmi kıyafetler giyerek ticari konuların başında yer alan Öksüm, kimi zaman ise çizmesini giyerek ahıra giriyor.

"AMACIM SEVDİĞİM İŞİ YAPMAKTI"

Küçük yaşlardan bu yana çiftçiliği sevdiğini söyleyen Enes Öksüm, "Üniversiteyi bırakmamın asıl sebebi sevdiğim işi yapmaktı. Sevdiğim işi yaparken üniversiteyi de bitirebilirdim ama erkenden, genç yaşta başlamak istedim. Hayvancılık serüveni bize dededen geliyor; dededen sonra babadan devam etti. Dedem yıllardır tarım ve hayvancılık yapardı, ben de çocuk yaştan beri onun yanında bu işleri öğrendim. Küçükken sevdiğim için çiftçi olmaya karar verdim. Çevremdekiler çiftçiliği küçük görmüştü ama bizim yaptığımız normal çiftçilik değil, modern çiftçilik; makineleşmeyle insan yükü tamamen bitti, tamamen makine üzerinde çalışmaya başladık" dedi.

"ÜLKELERİN EKONOMİSİNİ ÇİFTÇİLER SAĞLAR"

Ülkede çiftçiliğin çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Öksüm, "Üniversiteyi bırakınca annem tepki gösterdi, babam ise karşı çıkmadı, tamamen destekçimdi; o da sevdiğim işi en iyi benim yapabileceğimi biliyordu. En rahat yönü saatimizin olmaması, izin alma durumunun olmaması; kendi işimizin patronuyuz. Evet, sorumluluk çok, tatil az ama kafamız rahat; hayvanlarla ve toprakla ilgileniyoruz. Ben sürekli şunu söylüyorum: Topraktan geldik, topraktan kazandık, toprağa gideceğiz. Yaşıtlarıma buradan söylemek istediğim şu: Eğer çiftçi olmak istiyorsanız ve aileniz karşı çıkıyorsa sevdiğiniz işi yapın, çiftçi olun; sevdiğiniz iş olsun, gerisi önemsiz. Ülkelerin ekonomisini çiftçiler sağlar. Üniversiteyi bıraktıktan sonra yabancı bir sosyal medya kanalı üzerinden Jersey ırkını gördüm; hayvanların insanlara yaklaşımını çok sevdim. Bu ırkı araştırdık ve Sivas’a getiren ilk kişiler biz olduk. Seri olarak süt satışı yapıyoruz ve Sivas’ta ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Irkımızın sütü yağ ve protein açısından zengin; yağ oranı yüzde 6,5 civarında. Sütümüz A2 süt olarak geçiyor, anne sütüne en yakın sütlerden biridir. Süt çok değerli ve biz de kendi alanımızda daha ileriye gitmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır