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Bakan Dönmez duyurdu! Yeni müjdeler için gün sayıyoruz

09.11.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez duyurdu! Yeni müjdeler için gün sayıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.

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Fatih Dönmez
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