Bakan Işıkhan duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekiliyor

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ile ilgili gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Buna göre; 5 Haziran'daki ödemeler için yeni tarih belli oldu.
Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.
Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz.
Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız"
