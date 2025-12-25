FİNANS

Bakan Kurum 455 bininci konut teslim töreninin tanıtım filmini paylaştı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı programın tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ezgi Sivritepe

Tanıtım filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeniden diriliş var. Yeniden bir ayağa kalkış var. Bize durmak yok; evelallah biz yine küllerimizden dip diri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz” sözleri yer aldı. Film müziği olarak Cem Karaca'nın "Ülkem Benim" adlı eserinin uyarlanmış hali seslendirildi. Şarkının nakaratı ise “Memleketim memleketim/ Yuvan olsun yüzbinlerce evin/ Memleketim memleketlim/ Gülsün evlatların annelerin” dizelerinden oluştu.

“ASRIN İNŞASI TÜRKİYE’NİN BAŞARISI: 455 BİN KONUT TAMAM”

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen ‘asrın inşa seferberliği’, 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona eriyor. Son teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek. “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı program, depremde ağır yıkım yaşanan ve yeniden inşanın sembol kenti olan Hatay’da Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilecek. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, depremzede aileler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların katılması bekleniyor
4 İLE CANLI BAĞLANTI

Canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’da anahtar teslimi, Ankara’da ise AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.
ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ 455 BİN 357 EV VE İŞ YERİ İLE TAMAMLANACAK

Törende Adana’da 692, Adıyaman’da 4 bin 833, Bingöl’de 27, Diyarbakır’da 887, Elazığ’da 2 bin 568, Gaziantep’te 1.620, Hatay’da 55 bin 681, Kahramanmaraş’ta 22 bin 81, Kayseri’de 224, Kilis’te 308, Malatya’da 11 bin 367, Osmaniye’de 3 bin 357, Şanlıurfa’da 1.333, Tunceli’de 201 olmak üzere toplam 105 bin 179 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek. Bu kuralarla birlikte asrın inşa seferberliği tamamlanacak ve bölgede inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357’ye yükselecek.
HANGİ İLDE KAÇ EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ?

27 Aralık’ta düzenlenecek törenin ardından illere göre dağılım şöyle olacak: Hatay’da 153 bin 755, Malatya’da 79 bin 660, Kahramanmaraş’ta 73 bin 956, Adıyaman’da 43 bin 366, Gaziantep’te 31 bin 53, Diyarbakır’da 17 bin 206, Elazığ’da 14 bin 894, Şanlıurfa’da 13 bin 429, Osmaniye’de 12 bin 557, Adana’da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli’de 298, Kayseri’de 288, Sivas 164, Bingöl’de 89.

En Çok Aranan Haberler

