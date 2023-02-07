Bakan Nebati deprem bölgesine gitti: ‘Her şey yolunda…’

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından yıkımın boyutu büyürken, her geçen dakika bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Birçok siyasi isim ise bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu Urfa'da, İpekyol Caddesi'nde yıkılan 6 katlı bir binada devam eden arama kurtarma faaliyetlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“AFAD’IN AÇIKLAMALARINI DİKKATE ALIN”

Burada gazetecilere açıklama yapan Nebati, arama kurtarma çalışmalarının hassas bir şekilde sürdüğünü, vatandaşlardan sosyal medyada yayılan yanlış haberler yerine AFAD'ın açıklamalarını dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

Urfa'da her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyen bakan Nebati, "Burada sıkıntı sosyal medyadan yayılan yanlış haberler. Şu anda Urfa'da her şey kontrol altında" diye konuştu.



