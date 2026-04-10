Bakan Şimşek: 'Biz bu şoku en az zararla atlatabileceğiz'

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD-İran hattında yaşanan çatışmanın ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kırılgan güvenlik ortamının enerji piyasaları üzerinde güçlü bir baskı oluşturduğunu söyledi.

Bakan Şimşek "Herkesin kafasında savaşın bölgesel Türkiye'ye yansımalarından bahsetmek istiyorum. Meydan okumalar, krizler bu bölgenin aşikar olduğunu konular. Bu şok, büyük bir şok. Geçmişe oranlar bugünkü savaşın enerji piyasalarına etkisi çok büyük. Hürmüz Boğazı önemli bir geçiş noktası. Bu şokun büyüklüğünün farkındayız.

Geçmiş benzer şoklarla karşılaştırıldığında petrol fiyatlarındaki artışın oldukça yüksek olduğunu görebilirsiniz." dedi.

"ATEŞKES DEVAM ETSE DAHİ ETKİLERİ DEVAM EDECEK"

"Kırılgan bir ateşkes var" diyen Şimşek "Piyasalar bu kırılganlığı yansıtıyor. Ateşkes devam etse dahi etkileri devam edecek. Geçen seneki şokları programımızla atlattık. Program rüştünü ispatladı. Türkiye göreceli olarak, burada daha dayanıklılık arz edecek bir ülke. Enerjide bağımlılığımız neredeyse yok denecek kadar az." ifadesini kullandı.

"DAYANIKLILIĞIMIZ YÜKSEK"

Şimşek "Bizim makro ekonomik şoklara olan dayanıklılığımız daha yüksek. Reel kurda önemli bir şok yaşansa bile, faizlerde artış yasansa bile bugün itibarıyla Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı bu şoklara hassasiyete geçmişe göre çok daha düşük. Kırılganlığı yönetilebilir görüyoruz. Biz bu şoku en az zararla atlatabileceğiz. Ülkemizi yeniden güçlü bir şekilde konumlandırabileceğiz. Piyasa tepkisine bakacak olursak Türkiye'nin olumlu yönde farklılaştığını gösterebiliriz. Borsa İstanbul gelişmekte olan ülkeler endeksine göre daha iyi bir performans gösterdi." dedi.

"DEZENFLASYONUN RAYINDAN ÇIKMASINI ÖNLEYECEĞİZ"

Uzun süredir devam eden dezenflasyon sürecine ilişkin olarak Şimşek "Piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekeni yapacağız, dezenflasyon programının rayından çıkmasını engelleyeceğiz. Şimdi programın üçüncü aşamadayız, maalesef şokla başladı, bu bir miktar süresini uzatır, ama programın hedeflerimizden bizi saptırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM ETKİLER YÖNETİLEBİLİR"

Cari açık konusundaki endişeleri gideren Şimşek "Cari açık için öngörülen yüzde 1,5’in altındaki seviyenin yaklaşık 1 puan yukarı gelmesi, büyümenin yüzde 4 hedefinden 0,5–1 puan aşağı sapması ve bütçe açığının yüzde 3,5 hedefinin sınırlı şekilde aşılması olası. Ancak kritik nokta şu: Tüm bu etkiler yönetilebilir. Programın yönünü değiştirecek değil, süresini uzatacak nitelikte. Dolayısıyla mevcut şok, sonuç almamızı geciktirebilir; fakat programın temel çerçevesini bozmaz." dedi.