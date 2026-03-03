FİNANS

Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması!

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat enflasyonunu açıkladı. Milyonların merak ettiği aylık enflasyon yüzde 2,96 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

TÜİK Şubat enflasyonunu yüzde 2,96 olarak açıkladı. Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 olarak gerçekleşmişti. TÜİK’in enflasyonu açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti.

Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40’ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz.

Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz”

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
