FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanında yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi"nin ilk fazının yarın hizmete gireceğini belirterek, "Ana terminal binası, terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanında yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme AŞ (ISG) işbirliğinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanında yeni dönem başlıyor 1

Son yıllarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan yolcu talebine dikkati çeken Uraloğlu, havalimanında 2024'te 41,4 milyondan fazla yolcuya hizmet sunulduğuna işaret etti.

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2023'ün 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025'in aynı döneminde yolcu sayısının yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bine ulaştığını ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücreti açıklaması! Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücreti açıklaması!

Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunun geride bırakıldığının altını çizen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yolcu talebi artışını öngörerek havalimanımızın kapasitesini artırmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni hayata geçirdik. Terminal 1 binası, 2009'a kadar dış hatlar terminali olarak hizmet verdi. Terminal 1'in yenilenmesi kapsamında projeyi üç faz halinde yürütüyoruz ve ilk fazın çalışmalarını tamamladık. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı yarın hizmete açılacak. İlk faz çalışmaları kapsamında, ana terminal binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, ana terminal binasının uydu terminali konumuna geldi."

Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanında yeni dönem başlıyor 2

"OTOPARK KAPASİTESİ 5 BİN 836 ARACA ÇIKARILDI"

Uraloğlu, "Terminal 2 - Terminal 1 Entegrasyon Projesi" kapsamında hayata geçirilen bütüncül otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanıyla 5 bin 229 araca çıkarıldığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Terminal 1 otopark araç kapasitesi yapılan ilavelerle 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenlemeyle yolcuların metro-otobüs-terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş 2026'da gram altın için 'en kötü ihtimal' deyip rakam verdi İslam Memiş 2026'da gram altın için 'en kötü ihtimal' deyip rakam verdi

"UZAK UÇAK BEKLEME SALONU 2 BİN 560 METREKARE OTURUM ALANINA SAHİP"

Faz 1 ile açılışı yapılacak uzak uçak bekleme salonunun 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede, 5 çıkış kapısı, 150 metrekare duty free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu 'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

Uraloğlu, Faz 2 ve Faz 3'te devam eden çalışmaların da tamamlanmasıyla Terminal 1'in, havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracağının altını çizerek, Terminal 1 Renovasyon Projesi'yle havalimanının hem kapasite hem konfor açısından büyük ivme kazanacağını kaydetti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk gidenler 1000 TL hediye çekini kaptı! İndirimi duyan soğuğa aldırmadan geceden sıraya girdiİlk gidenler 1000 TL hediye çekini kaptı! İndirimi duyan soğuğa aldırmadan geceden sıraya girdi
Hiçbirini dışarıdan almıyor, topluyor 'Kazanç olarak talep var'Hiçbirini dışarıdan almıyor, topluyor 'Kazanç olarak talep var'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen istanbul sabiha gökçen havalimanı sabiha gökçen havaalanı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.