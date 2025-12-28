İslam Memiş 2026'da gram altın için 'en kötü ihtimal' deyip rakam verdi

Altın fiyatlarında son durum! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Yılın başından itibaren sert yükselişler gösteren zaman zaman düşüş zaman zaman da dalgalı bir seyir izleyen altın, yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçmişti. Altındaki yukarı yön; altın yatırımcısının yeniden araştırma içerisine girmesine neden oldu. Özellikle 2026'ya günler kala altının 2026 yılındaki performansının ne olacağı, en çok merak edilen konularından başında geliyor. Uzman isimden altına dair çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte 28 Aralık 2025 Pazar güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"BUGÜNLERDE ALINABİLECEK BİR SEVİYEDE DEĞİL"

Haber Global yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ile ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftadır altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metallerde ciddi bir yükseliş trendi yaşandı. Piyasa da buna yılbaşı hediyesi dedi aslında. Yani bütün altın yatırımcıları, gümüş yatırımcıları ciddi bir anlamda bu agresif yükselişler karşısında sevindi. Evet, mesela gümüşün ons ve gram fiyatında ciddi bir artışlar yaşanırken birincilik gümüşte 2025 yılının şampiyonu gümüş oldu. %171 bir getiri gram tarafta. Ons tarafta baktığımız zaman da %100 civarında bir yükseliş olduğunu gördük. 2025 yılında özellikle son bir haftada gümüşün gram fiyatında Türkiye'de ilk defa 3 haneli rakam görüldü. Gümüşün gram fiyatı 106 lira seviyesine kadar yükseldi. Ons tarafta da 76-77 dolar seviyesi vardı. Ama Çin borsalarında 80 dolar seviyesine kadar bir yükseliş oldu. Çin tarafındaki arz bu yükselişleri destekledi. Aslında her ne kadar gümüş tarafında agresif bir yükseliş görsek de, üç haneli rakam görsek de biraz daha bir manipülasyon fiyatlaması içinde olduğunu teknik olarak değerlendiriyoruz. O yüzden bugünlerde gümüş alacak yatırımcımızın bence çok dikkat etmesi lazım. Yani gümüş bugünlerde alınabilecek bir seviyede değil. Gümüş tarafına çok dikkat çekmek lazım.

"ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR GELİŞME YAŞANIRSA BELKİ 5 HANELİ RAKAM GÖREBİLİRİZ"

Altın tarafında yine yatırımcının kazandığı bir yıl oldu. Gram tarafında %100 bir getiri sağladı. Ons tarafta %77 civarında bir getiri sağladı. Tabii jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, merkez bankalarının faiz indirimleri burada etkili oldu ve muhtemelen yine, 2026 yılının ilk yarısına kadar bu yükselişlerin devamını görebiliriz altın tarafında, gümüş tarafında. Özellikle ons altın tarafında 2026 yılının ilk yarısına kadar radarımızda işte 4800 - 4880 dolar seviyesi, gram altın tarafında 8 bin lira seviyesi. Ancak yine öngörülemeyen bir gelişme yaşanırsa mesela bir jeopolitik gerilimler falan olursa belki 5 haneli rakam 2026 yılında Türkiye'de bir 5 haneli rakam görebiliriz diye ben tahmin ediyorum. Yine ilk yarıya kadar yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz.

"EN KÖTÜ İHTİMAL GRAM ALTIN TARAFINDAN 8 BİNLİ RAKAMLAR OLABİLİR"

Artık dünya öngörülemez bir sürece giriyor. Yani mesela 2025 yılında gram altın tarafında maksimum beklentimiz işte 5000 - 5250 gibi bir rakamlar vardı. Ama bırakın 5250'yi 6300'lü rakamın üstünü gördük biz. Dolayısıyla yine öngörülemeyen bir gelişme olursa 10.000'li rakamlar yani 5 haneli rakamlar olabilir ama ilk önce o 8 bin TL, 8300 lira rakamını biz görmek istiyoruz yeniden bir trend belirlemek için. Dolayısıyla en kötü ihtimal böyle gram altın tarafında 8000'li rakamlar olabilir. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu tarafı işaret ediyor.

Yine ikinci yarıya baktığımız zaman da çok böyle agresif yükselişler değerli metaller tarafında beklemiyoruz.

"ONS ALTIN TARAFINDA YÜKSELİŞ YÖNLÜ BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

Gram altın fiziki altın kapalı çarşı piyasasında kapanış fiyatımız haftalık bazda 6334 lira seviyesinden kapanış yaptı. Yani ben ons altın tarafında yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. İşte ons altının yükselişlerine daha dolar TL kuru dahil olmadı ve dolayısıyla bugünkü koşullar bize ilk yarıda böyle 8000'li rakamlara işaret ediyor. Dediğim gibi böyle öngörülemeyen bir jeopolitik gerilim var dünyada biliyorsunuz. Hiç rahat bırakmıyorlar. Hep böyle 3. dünya savaşlarını zikrediyor ülke liderleri. Eğer gerçekten böyle bir risk algısı oluşursa 10.000'li rakamlar da artık sürpriz olmaz. Dolar TL kuru da artık bu yükselişlere dahil olur ve yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor.

"ALTIN BORÇLU OLANLAR; BİR AN ÖNCE KAPATIRSANIZ İYİ OLUR"

Tabii bu ortamda şimdi iki türlü yatırımcı var malum. Elinde altın bulunduranlar, altın borcu olanlar, düğün yapacaklar böyle bir çeşitli gruplar var altın tarafında. Şimdi elinde altın bulunduran yatırımcısına diyoruz ki; eğer nakde ihtiyacın yoksa yani bugünlerde ev almayacaksan, araba almayacaksan beklemeye devam et. Yine bu yükseliş trendi devam edecek gibi duruyor. Ama altın borçlu olanlara da hani bir an önce kapatırsanız iyi olur ve mümkünse altın borçlanmayın. Yani altın borçlanmak ciddi bir anlamda yorar sizi"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

28 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.531 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6.250 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 10.219 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 20.439 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 42.530 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 42.354 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 102.670 TL seviyesinde.