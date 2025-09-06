FİNANS

Bakan Uraloğlu hava yolunu kullanan yolcu sayısını değerlendirdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-ağustos döneminde hava yolunu kullanan yolcu sayısının direkt transit yolcularla 162,6 milyona ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Ağustosta 27 milyon 678 bin 20 yolcuya hizmet verildiğini göz önünde bulundurduğumuzda her iki yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarını kullandı" dedi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.
Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen ay iç hatlarda 101 bin 329, dış hatlarda ise 104 bin 661 olduğunu belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 artışla 261 bin 755'e ulaştığını ifade etti.

Uraloğlu, ağustosta iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 461 bin 8, dış hat yolcu trafiğinin ise 17 milyon 202 bin 843 olduğunu bildirerek, direkt transit yolcularla toplam 27 milyon 678 bin 20 yolcunun seyahat ettiğini, geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,7 artış olduğunu vurguladı.

Geçen ay iç hatlarda 104 bin 656 ton, dış hatlarda 407 bin 331 ton olmak üzere taşınan yük miktarının da 511 bin 987 tona ulaştığının altını çizen Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Ocak-ağustos döneminde, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 654 bin 86, dış hatlarda 616 bin 853 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 649 bin 35 uçak trafiğine ulaşıldı. Söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiği geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7 arttı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 67 milyon 36 bin 713, dış hat yolcu trafiğinin 95 milyon 493 bin 971 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte 162 milyon 627 bin 771 yolcuya hizmet verildi. Ağustos sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,6 artış oldu."

Uraloğlu, bu dönemde havalimanları yük trafiğinin iç hatlarda 621 bin 155 ton, dış hatlarda 2 milyon 725 bin 467 ton olmak üzere toplam 3 milyon 346 bin 622 tona ulaştığını da belirtti.

55,3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ!

Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ağustosta uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 362, dış hatlarda 38 bin 833 olmak üzere toplam 51 bin 195'e ulaştığına işaret ederek, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 869 bin 480, dış hatlarda 6 milyon 426 bin 676 olmak üzere toplam 8 milyon 296 bin 156 yolcuya hizmet verildiği bilgisini paylaştı.

Ocak-ağustos döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 82 bin 933, dış hatlarda 279 bin 136 olmak üzere toplam 362 bin 69 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 11 milyon 823 bin 296, dış hatlarda 43 milyon 427 bin 489 olmak üzere toplam 55 milyon 250 bin 785 yolcu trafiğinin görüldüğünü bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu trafiği hakkında da bilgi vererek, "Ağustosta iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 998, dış hatlarda 14 bin 604 olmak üzere toplam 25 bin 602 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise, iç hatlarda 2 milyon 115 bin 142, dış hatlarda 2 milyon 584 bin 847 olmak üzere toplam 4 milyon 699 bin 989 oldu." ifadelerini kullandı.

Söz konusu havalimanında 8 aylık sürede iç hatlarda 75 bin 742, dış hatlarda 102 bin 554 olmak üzere toplam 178 bin 296 uçak trafiği gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 13 milyon 809 bin 786, dış hatlarda 17 milyon 394 bin 146 olmak üzere toplam 31 milyon 203 bin 932 yolcu trafiğine hizmet verildi. Ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiği söz konusu ayda 2 bin 706, 8 aylık dönemde ise 19 bin 446 olarak gerçekleşti. Ağustosta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hizmet verdiği toplam yolcu sayısı 12 milyon 996 bin 145 yolcu oldu. Ağustosta 27 milyon 678 bin 20 yolcuya hizmet verildiğini göz önünde bulundurduğumuzda her iki yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarını kullandı. 8 ayda ise İstanbul'daki toplam hizmet verdiğimiz yolcu sayısı 86 milyon 454 bin 717'ye ulaştı."

TURİZM MERKEZLERİ 8 AYDA 42,2 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 8 ayda iç hatlarda 12 milyon 938 bin 609, dış hatlarda 29 milyon 237 bin 589 olmak üzere toplam 42 milyon 176 bin 198'e ulaştığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"İç hatlarda 101 bin 393, dış hatlarda 184 bin 185 olmak üzere toplam 285 bin 578 uçak trafiği gerçekleşti. 8 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 8 milyon 301 bin 159, Antalya Havalimanı'nda 26 milyon 179 bin 455, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 3 milyon 888 bin 89 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplam 3 milyon 121 bin 707 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 685 bin 788 yolcu trafiği gerçekleşti."
Abdulkadir Uraloğlu
