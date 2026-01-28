FİNANS

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu 'Beklenti ve özlemi biliyorum'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Aksaray'ın demiryolu beklentisi ve özlemini bildiğini dile getirip Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı ve ihale çalışmasına dair bilgi verdi. Uraloğlu "Kalan 141 km'lik kısmın yapım ihalelerini geçtiğimiz 2 gün içinde iki ayrı kesim halinde gerçekleştirdik. Böylece Aksaray'ımızın hızlı tren ağındaki stratejik konumu daha da güçlenecek" derken hattın, yapımı süren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu 'Beklenti ve özlemi biliyorum'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu açılışı için Aksaray'a geldi. Ortaköy ilçesinde düzenlenen törende konuşan Uraloğlu, Aksaray'ın merkezi konumu, doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişim noktası olmasının Ortaköy'ü de stratejik bir geçiş noktası haline getirdiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu Beklenti ve özlemi biliyorum 1

Bakan Uraloğlu, "İlçemizin üzerindeki ağır taşıt trafiği artmış, tarım ve hayvancılık ürünleriyle sanayi mamullerinin daha hızlı ve güvenli taşınması ihtiyacı daha belirgin hale gelmiştir. İşte bu nedenle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, hem Aksaray'ımızın hem de Ortaköy'ümüzün ekonomik, tarımsal ve turistik potansiyelini çok daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. 2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bu büyük başarıyı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle önümüzdeki Cuma günü gerçekleştireceğimiz '30 bininci kilometre bölünmüş yol lansmanı' ile taçlandıracağımızın müjdesini buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu Beklenti ve özlemi biliyorum 2

"BÖLGENİN LOJİSTİK VE TİCARİ HAREKETLİLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ"

Bakan Uraloğlu, Aksaray'ın, İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişiminde yer alan merkezi konumuyla bölgesel ve ulusal ölçekte stratejik bir ulaşım koridoru olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu Beklenti ve özlemi biliyorum 3

Bakan Uraloğlu, "Aksaray'ımız, Ankara, Konya, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gibi önemli merkezlere olan bağlantıları sayesinde bölgenin lojistik ve ticari hareketliliğinde önemli bir merkezdir. Bu nedenle bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip şehrimizin, özellikle Ankara-Niğde Otoyolu'nun devreye girmesiyle birlikte en önemli ihtiyaçlarından biri de Ortaköy merkezini transit trafikten arındıracak, yüksek standartlı bir çevre yoluydu. Bu kapsamda da Aksaray'dan başlayıp Ortaköy ilçesinin doğusundan geçerek Kırşehir istikametine bağlanan ve mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olan Aksaray-Ortaköy Devlet Yolu'nu, 46,3 km uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Şimdi sizlerle birlikte bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ilk etapta 12 km uzunluğundaki Ortaköy Çevre Yolu ile çevre yolunun giriş ve çıkışında yer alan 6,2 km olmak üzere toplam 18,2 km'lik yol kesimini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kesimi tamamlayarak, Ortaköy ilçe merkezinden geçen transit trafiği şehir dışına aldık, merkezdeki trafik yoğunluğunu ve araçların dur-kalk yapmasını büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Özellikle tarım ürünleri, hayvancılık taşımacılığı ve sanayi yüklerinin daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hareket etmesini sağladık. Bu 18,2 km'lik kesim sayesinde güzergahın bu bölümündeki 17 dakikalık ulaşım süresini 10 dakikaya düşürdük. Böylece, zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonu ise 1.961 ton azaltarak Aksaray'ın eşsiz güzellikteki doğasının korunmasına önemli bir katkı sunacağız. Ayrıca söz konusu yolumuzdaki tüm çalışmaları tamamladığımızda Aksaray'dan Ankara-Niğde Otoyolu'na yeni bir bölünmüş yol bağlantısı da sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu Beklenti ve özlemi biliyorum 4

"2002'DEN BERİ 46 MİLYAR 129 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Aksaray'ın, hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımlarının büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Aksaray'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 46 milyar 129 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 17 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 325 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 7 kilometreden 462 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Nevşehir, Konya, Niğde ve Ankara'ya bölünmüş yollar ile bağladık. Ankara-Niğde Otoyolu ile Aksaray'ı hem otoyol konforuyla tanıştırdık hem de Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre uzunluğundaki kesintisiz otoyol bağlantısına entegre ederek lojistik ağının gücüne güç kattık. Ankara-Niğde Otoyolumuzu açıldığı tarihten bu yana da yaklaşık 39 milyon araç kullandı" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu Beklenti ve özlemi biliyorum 5

"AKSARAY'IMIZIN HIZLI TREN AĞINDAKİ STRATEJİK KONUMU DAHA DA GÜÇLENECEK"

Aksaray'ın demiryolu beklentisini ve özleminizi bildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "İhale çalışmalarını sürdürdüğümüz Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattımızın toplam uzunluğu 192 kilometredir. Bu hattın ilk etabı kapsamında, 86 kilometrelik Ulukışla-Yenice kesiminin 51 kilometresinin yapım ihalesini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik. Şimdi ise kalan 141 kilometrelik kısmın yapım ihalelerini de geçtiğimiz 2 gün içinde iki ayrı kesim halinde gerçekleştirdik. Böylece Aksaray'ımızın hızlı tren ağındaki stratejik konumu daha da güçlenecek. Bu hattımızın yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu Beklenti ve özlemi biliyorum 6

Bakan Uraloğlu "Açılışını yaptığımız Ortaköy Çevre Yolumuz sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bereketli ovalarımızda üretilen, elma, üzüm, hububat ve hayvancılık ürünlerinin daha hızlı pazarlara ulaşması, Ihlara Vadisi'ne ve Ziga Kaplıcaları'na giden yerli ve yabancı turistlerin daha konforlu seyahat etmesi, ilçemizin ticaret ve turizm potansiyelinin çok daha yukarılara taşınması demektir. İnşallah güzergahın kalan kesimleri de en kısa sürede tamamlayarak Aksaray-Ortaköy-Kırşehir hattını baştan sona modern, güvenli ve yüksek standartlı bir bölünmüş yol haline getireceğiz. Bu vesileyle, projenin her aşamasında özveriyle çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü personeline, yüklenici firma ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu Beklenti ve özlemi biliyorum 7

Aksaray Valisi Murat Duru da Ortaköy Çevre Yolu'nun ulaşımı rahatlatacağını, trafik güvenliğini artıracağını ve Ortaköy'ün sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacağını söyledi. Vali Duru, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu o il için hızlı treni duyurdu Beklenti ve özlemi biliyorum 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

