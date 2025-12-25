Bakanlık anında ifşa etti: O markadan 'ölümcül' sahtekarlık!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesinin yayımlamaya devam ediyor. Pek çok markanın girdiği listeye ise yeni ürünler dahil oldu. Sağlığı riske atan ürünler ve gıdanın gerçek niteliğini bozacak uygulamalar gündemdeki yerini korurken, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Son olarak ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesinde onlarca ürün yer aldı. Sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesini de güncelleyen Bakanlık, o markaları tek tek ifşa etti.

Buna göre, bazı baharat markalarının gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullandığı tespit edildi. İşte o markalar şu şekilde:



MANDA YOĞURDUNDA İNEK SÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Taklit-tağşiş listesinde ise Aslanpetek markasına ait ballarda taklit-tağşiş tespit edildiği açıklandı. Erkan Egemen markalı pul biberde ise domates tespit edildi.

HAYATİ TEHDİT VAR!

Genç Ada markasına ait manda yoğurdunda ise inek sütü tespit edildi.

Manda yoğurduna inek sütü karıştırılması, inek sütü alerjisi olan kişilerde kaşıntı, mide-bağırsak sorunları ve cilt döküntülerinden, nefes darlığı ve hayati risk taşıyan reaksiyonlara kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yoğurdun fermente olması alerjik süt proteinlerini etkisiz hale getirmez.

Bakanlığın listesine giren markalar ise şu şekilde: