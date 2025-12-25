FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık anında ifşa etti: O markadan 'ölümcül' sahtekarlık!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdadaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yönetmeliğe aykırı olan ve gıdaya taklit-tağşiş karıştıran markalar Bakanlığın listesinde yer aldı. Buna göre Bakanlığın listesinde bulunan ürünlerde baharat, et ve süt ürünleri listeye girdi. İşte taklit-tağşiş listesine giren o markalar...

Bakanlık anında ifşa etti: O markadan 'ölümcül' sahtekarlık!
Ezgi Sivritepe

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesinin yayımlamaya devam ediyor. Pek çok markanın girdiği listeye ise yeni ürünler dahil oldu. Sağlığı riske atan ürünler ve gıdanın gerçek niteliğini bozacak uygulamalar gündemdeki yerini korurken, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Son olarak ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni listesinde onlarca ürün yer aldı. Sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesini de güncelleyen Bakanlık, o markaları tek tek ifşa etti.

Buna göre, bazı baharat markalarının gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullandığı tespit edildi. İşte o markalar şu şekilde:
Bakanlık anında ifşa etti: O markadan ölümcül sahtekarlık! 1

MANDA YOĞURDUNDA İNEK SÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Taklit-tağşiş listesinde ise Aslanpetek markasına ait ballarda taklit-tağşiş tespit edildiği açıklandı. Erkan Egemen markalı pul biberde ise domates tespit edildi.

Bakanlık anında ifşa etti: O markadan ölümcül sahtekarlık! 2

HAYATİ TEHDİT VAR!

Genç Ada markasına ait manda yoğurdunda ise inek sütü tespit edildi.

Manda yoğurduna inek sütü karıştırılması, inek sütü alerjisi olan kişilerde kaşıntı, mide-bağırsak sorunları ve cilt döküntülerinden, nefes darlığı ve hayati risk taşıyan reaksiyonlara kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yoğurdun fermente olması alerjik süt proteinlerini etkisiz hale getirmez.

Bakanlığın listesine giren markalar ise şu şekilde:

Bakanlık anında ifşa etti: O markadan ölümcül sahtekarlık! 3

Bakanlık anında ifşa etti: O markadan ölümcül sahtekarlık! 4

Bakanlık anında ifşa etti: O markadan ölümcül sahtekarlık! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabiha Gökçen’de ikinci pist sonrası yolcu sayısı 44 milyon 217 bine ulaştıSabiha Gökçen’de ikinci pist sonrası yolcu sayısı 44 milyon 217 bine ulaştı
Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar olduMerkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yoğurt Tarım ve Orman Bakanlığı manda Taklit Tağşiş Gıda Listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.