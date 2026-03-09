Bakır fiyatlarına İran etkisi

Orta Doğu'daki çatışmanın beklenenden daha uzun sürebileceği ve kalıcı ekonomik aksamalara yol açabileceği endişeleriyle bakır vadeli işlemleri pound başına 5,7 doların altına düşerek haftalarca süren en düşük seviyelerine geriledi.

Petrol, 2022'den bu yana ilk kez 113 doları aşarak, yüksek enerji maliyetlerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyonu yeniden alevlendirebileceği endişelerini artırdı.

ABD-İsrail-İran savaşı ikinci haftasına girerken, çözüme dair herhangi bir işaret görünmüyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'ın koşulsuz teslim olmasını talep etti.

Yatırımcıların güvenli bir değer saklama aracı olarak dolara yönelmesi ve enflasyon risklerinin yeniden canlanması nedeniyle Federal Rezerv politikasına ilişkin beklentilerini revize etmesiyle bakır da yükselen dolardan baskı gördü. En büyük tüketici ülke olan Çin'de, yıllık enflasyon Şubat ayında kısmen Ay Yeni Yılı tatil harcamaları nedeniyle üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır