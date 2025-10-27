FİNANS

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Büyük Marmara depremini tetikler mi? Şener Üşümezsoy dakikalar sonra açıkladı

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Son deprem 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da meydana geldi. Bursa, İzmir, Çanakkale, Manisa ve çok sayıda il depremi hissetti. Uzmanlardan hemen peş peşe yorumlar geldi. Son zamanlardaki yorumlarıyla dikkat çeken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu depremin Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğini sarsıntıdan dakikalar sonra açıkladı.

Ufuk Dağ

Türkiye bir şiddetli depremle daha yüzleşti. Dün akşam Karadeniz açıkları sallanmıştı, bugün öğle saatlerinde ise Mersin ve Çanakkale sallanmıştı. Son deprem Balıkesir'de meydana geldi. AFAD değremin büyüklüğünü 6.1 merkez üssünü ise Sındırgı olarak açıkladı.

Balıkesir de 6.1 büyüklüğünde deprem! Büyük Marmara depremini tetikler mi? Şener Üşümezsoy dakikalar sonra açıkladı 1

Depremin hemen ardından gözler uzmanlara çevrildi. İlk yorum Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi. CNN Türk ekranlarında canlı yayına katılan Üşümezsoy, "Vatandaşlar evlerine girip rahat rahat uyuyabilir" ifadelerini kullandı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy şu açıklamaları yaptı;

Hemen Karadeniz'in kıyısında Karacabey açıklarında 3.9'luk deprem oldu. O depremin şiddeti Çekmeceköy göllerine yöneliyor. 23 Nisan'dan sonra kırılan faydan sonra bu depremler tetiklendi. Buradan çıkan enerji yandaki komşuyu rahatsız ederse buna artçı diyoruz. Bu artçı değil tetiklenen deprem. Marmara Depremi'ni burası etkilemez. Ben vatandaşların geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim.

