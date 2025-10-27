Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Büyük Marmara depremini tetikler mi? Şener Üşümezsoy dakikalar sonra açıkladı

Türkiye bir şiddetli depremle daha yüzleşti. Dün akşam Karadeniz açıkları sallanmıştı, bugün öğle saatlerinde ise Mersin ve Çanakkale sallanmıştı. Son deprem Balıkesir'de meydana geldi. AFAD değremin büyüklüğünü 6.1 merkez üssünü ise Sındırgı olarak açıkladı.

Depremin hemen ardından gözler uzmanlara çevrildi. İlk yorum Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi. CNN Türk ekranlarında canlı yayına katılan Üşümezsoy, "Vatandaşlar evlerine girip rahat rahat uyuyabilir" ifadelerini kullandı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy şu açıklamaları yaptı;

Hemen Karadeniz'in kıyısında Karacabey açıklarında 3.9'luk deprem oldu. O depremin şiddeti Çekmeceköy göllerine yöneliyor. 23 Nisan'dan sonra kırılan faydan sonra bu depremler tetiklendi. Buradan çıkan enerji yandaki komşuyu rahatsız ederse buna artçı diyoruz. Bu artçı değil tetiklenen deprem. Marmara Depremi'ni burası etkilemez. Ben vatandaşların geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim.