Bankalara borcu olanlar dikkat: Tek yetki Erdoğan'daydı, 2 yıl uzattı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bankacılık Kanunu'nun 32'inci maddesinin uygulama süresi 2 yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararda, söz konusu maddenin uygulama süresi 28 Aralık 2025 olarak belirlendi. Bu madde, finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esasları belirliyor.



32'inci maddeye göre, finansman şirketlerine borçlu olanlar, yönetmelik kapsamında Çerçeve Anlaşmalarda, kullandıkları krediler açısından yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecek.

TÜM TİCARİ İŞLETMELER BAŞVURABİLİR AMA...

Finansal yeniden yapılandırmalar ise kurumun hazırladığı Çerçeve Anlaşmalar ile belirleniyor. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular hariç çerçeve sözleşmesine imza atmış kuruluşlara borcu olan tüm ticari işletmeler başvurabilir.

HANGİ DURUMLARI KAPSAYACAK?

Kredi borçlarının vadelerinin uzatılması, kredilerin yenilenmesi, ilave yeni kredi verilmesi, vergi avantajları, anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağın indirilebilmesi veya bunlardan vazgeçilebilmesi, anapara, faiz veya kâr payı alacaklarının; kısmen veya tamamen iştirake çevrilebilmesi, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik edilebilmesi, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edilebilmesi, satılabilmesi, bilanço dışına çıkarılabilmesi gibi durumlar finansal yeniden yapılandırmaya dahil edilecek.

BAŞVURU ADIMLARI NELER?

Başvuruda bulunmak için ise, şu adımların takip edilmesi gerekiyor:

Talep edilen yapılandırmaya ilişkin detaylı bir ödeme planı ve nakit akışı içeren fizibilite raporu hazırlanması sonrasında çerçeve anlaşmasını imzalamış en yüksek 3 alacaklı kuruluştan birine başvuru yapılabilir.



Kendisine başvurulan alacaklı kuruluş, başvurunun bankacılık teamüllerine aykırı, kötü niyetli, kabulü mümkün olmayan koşullar içerdiği vb. gerekçelerle FYY sürecinin devam ettirilmeyerek başvurunun doğrudan reddedilmesi gerektiği kanaatinde ise, ret gerekçelerini belirterek alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu nezdinde bir oylama yapılmasını talep edebilir.

32'İNCİ MADDE NE DİYOR?

32'inci madde de ise şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir. Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenir. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanır. Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir”

Kaynak: NTV