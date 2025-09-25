FİNANS

Başkan Karahan'dan enflasyon mesajı! Sapma olursa 'duruş' sıkılaşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan New York'ta yatırımcılar ile bir araya geldi. OVP ile ilgili sunum gerçekleştiren Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını söyledi. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

ABD'de yatırımcılarla görüşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, sunumunda enflasyon, para politikası ve fiyat istikrarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğini, bunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ayrıca Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen makroekonomik çerçevenin de dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

ARA HEDEF SAPARSA...

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Karahan, enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin ise dezenflasyonun devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

GEREKLİ SIKILIKLAR SAĞLANACAK

Politika faizine ilişkin adımların; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini söyleyen Karahan, kararların toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir anlayışla alınacağını kaydetti.

AYLIK HİZMET ENFLASYONUNDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Karahan, okula dönüş döneminin etkisiyle aylık hizmet enflasyonunda artış beklendiğini de dile getirdi. TCMB Başkanı ayrıca sıkı para politikası duruşunun rezervleri de desteklediğinin altını çizdi.

