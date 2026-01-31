FİNANS

BDDK’dan düzenlemeler için açıklama: Kredi kartı kullanıcılarının %75’i etkilenmiyor

Önceki gün BDDK tarafından duyurulan yeni düzenlemelerin detayları belli oldu. kredi, kredi kartları ve KMH'a yönelik düzenlemelerle ilgili açıklama yapan BDDK, sektördeki toplam bireysel kredi kartı limitlerinin yalnızca yüzde 21’inin kullanıldığını, Aralık 2025 itibarıyla kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’inin 400 bin TL’nin altında limite sahip olduğunu belirtti. BDDK, konut kredisindeki düzenleme ve KMH'a yönelik de detaylar verdi.

Mustafa Fidan

BDDK, kredi, kredi kartları ve KMH'a yönelik düzenlemelerle ilgili açıklama yaptı. Sektördeki toplam bireysel kredi kartı limitlerinin yalnızca yüzde 21’inin kullanıldığını, Aralık 2025 itibarıyla kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’inin 400 bin TL’nin altında limite sahip olduğunu ve düzenlemeden etkilenmediğini bildiren BDDK, konut kredisindeki düzenleme ve KMH'a yönelik de detaylar verdi.

BDDK'DAN AÇIKLAMA: "400 BİN TL LİMİTİ KULLANICILARIN %75'İNİ ETKİLEMİYOR"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gece açıkladığı finansal istikrar ve tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler paketiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Özellikle kredi kartlarına yönelik düzenlemede tartışmaların arttığı görülürken, BDDK konuya yönelik, “Bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yöneliktir” denilirken, limitler, kredi kartı kullanıcılarına yönelik de detaylı bilgiler verildi.

KMH VE KONUT KREDİLERİNE YÖNELİK DETAYLAR

Bireysel kredi kartı limitlerinin sadece %21’inin kullanıldığı, Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısının içinde 30,6 milyon kişinin 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahip olduğu belirtildi. “Yani kredi kartı kullanıcılarının %75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir” denilirken, açıklamada KMH ve konut kredilerine yönelik de bilgiler yer aldı.

BDDK’nın açıklaması şu şekilde oldu:

“30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan makro ihtiyati önlemlerin daha anlaşılır hale getirilmesi adına, söz konusu kararlara ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bahse konu kararlar, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Kurumumuza tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alınmıştır.

Bu kapsamda, “Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme” ile alınan karar, bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yöneliktir.

Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon TL bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece %21’i (2,8 trilyon TL) kullanılmakla beraber, %79’u kullanılmamaktadır.

"KULLANICILARIN %75’İ 400 BİN TL ALTINDA KREDİ KARTI LİMİTİNE SAHİP"

Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani %75’i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının %75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık %90 düzeyindedir.

750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay %48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık %20’dir.

Müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamalar dikkate alınmış ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralı getirilmiştir.

400 bin TL kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyecektir.

Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Bununla beraber, “Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme” kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur.

KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Diğer taraftan, “Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanması amaçlanmıştır. Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Son olarak “Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme” ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları konusunda desteklenmelerine yönelik olarak temelde birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılmış ve karar metninde belirtildiği şekliyle birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

