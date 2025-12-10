FİNANS

Bedelli askerlik ne kadar olacak? 2026 rakamı için hesap yapıldı

Bedelli askerlik ne kadar olacak 2026? Yeni yılda gelecek zamlar merak edilirken 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu da vatandaşların yanıt aradığı sorulardan bir tanesi. Yeni rakam aralık enflasyonu ile beraber netleşecek olsa da şimdiden muhtemel rakam için hesaplar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

Hande Dağ

Bedelli askerlikte zam kapıda. Askerlik çağına gelen ve askerliğini bedelli olarak tamamlamak isteyenler 2026 bedelli askerlik ücretine odaklanmış durumda. Yeni ücret aralık enflasyonuyla netleşecek.

Bedelli askerlik ne kadar olacak? 2026 rakamı için hesap yapıldı 1

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Aralık enflasyonu yüzde 1 geldiği takdirde 6 aylık fark yüzde 6,96 olacak. 2025 Temmuz Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL. 2026 Memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edilecek.

Bedelli askerlik ne kadar olacak? 2026 rakamı için hesap yapıldı 2

6 aylık fark yüzde 6,96, üzerine toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'le memur maaşlarının şimdiden yüzde 18,73 zamlanması değerlendiriliyor. Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücretinin de 333 bin 454 liraya yükselmesi öngörülüyor. Net rakam ise aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.

