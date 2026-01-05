FİNANS

Bedelli askerlik ücretine zam: Milyonların beklediği yeni rakam ortaya çıktı

Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber maaşlardan ödemelere kadar pek çok kaleme zam geldi. Milyonlarca vatandaşın bugünkü gündeminde aralık ayı enflasyonu vardı. Açıklanan verilerle birlikte memur ve emeklinin maaşı zamlanırken Ocak ayı kira artış oranı da netleşti. Bir diğer artış beklentisi ise bedelli askerlik ücretindeydi. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar…

Hande Dağ

TÜİK milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon rakamının belli olmasıyla birlikte maaşlarda ve diğer ödemelerde rakamlar güncellendi. Ücretlerin güncellenmesiyle birlikte pek çok kaleme de zam geldi. Bunlardan bir tanesi de 2026 bedelli askerlik ücreti. Peki, bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM

Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda;
Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL üzerinden uygulanıyordu.

Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla beraber bedelli askerliğe ne kadar zam geleceği de öğrenildi. Buna göre; bedelli askerlik ücretinin yüzde 18,60 zamlanarak 333 bin 88 TL olması bekleniyor. Kesin tutar için konuyla ilgili MSB’den yapılacak açıklama bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik bedelli askerlik ücreti bedelli askerlik ücreti ne kadar bedelli askerlik zam
