Bedelli askerlik ücretine zam: Milyonların beklediği yeni rakam ortaya çıktı

TÜİK milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon rakamının belli olmasıyla birlikte maaşlarda ve diğer ödemelerde rakamlar güncellendi. Ücretlerin güncellenmesiyle birlikte pek çok kaleme de zam geldi. Bunlardan bir tanesi de 2026 bedelli askerlik ücreti. Peki, bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Destek ödemelerinin tamamına zam geldi!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM

Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL üzerinden uygulanıyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla beraber bedelli askerliğe ne kadar zam geleceği de öğrenildi. Buna göre; bedelli askerlik ücretinin yüzde 18,60 zamlanarak 333 bin 88 TL olması bekleniyor. Kesin tutar için konuyla ilgili MSB’den yapılacak açıklama bekleniyor.