TÜİK duyurdu: Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık enflasyonu açıklandı! Milyonların heyecanla beklediği Aralık enflasyonu 5 Ocak Pazartesi duyuruldu. Nefeslerin tutulduğu herkesin merakla beklediği enflasyon oranlarını TÜİK saat 10.00'da açıkladı. Peki, Aralık enflasyonu yüzde kaç oldu? Ayrıca bir diğer önemli nokta ise 2025 yıl sonu enflasyonu da öğrenildi.

ARALIK ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Enflasyon Beklentisi Anketi'ne 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Buna göre, ekonomistlerin Aralık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 31 olacağını öngörmüştü.



TAHMİNLER DEĞİŞMİŞTİ!

2025 yılının son Enflasyon Raporu Toplantısı'nda ise Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyonu için açıklamada bulunmuştu. Karahan, yüzde 31-33 arasında bir beklentileri olduğunu dile getirmiş ve2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 olmuştu. Önceki tahmin ise yüzde 27 seviyesindeydi.

Aralık ayı Piyasa Katılımcılar Anketi'ne katılan 69 ekonomist ise enflasyonun yüzde 1,08 olacağını tahmin etmişti. Yıl sonu enflasyonun ise yüzde 31,17 olarak beklediklerini açıklamıştı.



TÜİK YIL SONU ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Son dakika gelişmesi ile TÜİK hem Aralık enflasyonunu hem de yıl sonu enflasyonunu açıkladı. Buna göre Aralık enflasyonu yüzde 0,89 olurken 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 30,89 oldu. On iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

27 TEMEL BAŞLIKTA DÜŞÜŞ

2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,76 artış olarak gerçekleşti.

YÜZDE 28 ARTTI!

gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31 artış, ulaştırmada %28,44 artış ve konutta %49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,07, ulaştırmada %4,36 ve konutta %7,52 oldu.