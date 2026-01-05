Kıdem tazminatı tavanı 2026 belli oldu! Memur maaş zammıyla rakam netleşti

Ocak 2026’nın en çok merak edilen TÜİK enflasyon verisi netleşti ve Aralık ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK tarafından enflasyonun açıklanmasıyla birlikte pek çok kaleme zam geldi. Milyonlarca kişinin merak ettiği kıdem tazminatı tavanında da rakamlar değişti. Peki, kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte 2026 kıdem tazminatı tavanı son dakika gelişmesi…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 tarihinden itibaren memur maaşlarının güncellenmesiyle beraber yeni kıdem tazminatı tavanının da belli olmasıyla yeni rakam merakla bekleniyordu.

Temmuz ayında milyonlarca kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı 53 bin 919 TL olmuştu. Son rakamlar resmi olarak açıklanmadı ancak son hesaplamalara göre kıdem tazminatının yüzde 18,61 zamlanarak 63.953 TL olması bekleniyor.