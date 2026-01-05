FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kıdem tazminatı tavanı 2026 belli oldu! Memur maaş zammıyla rakam netleşti

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK tarafından Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte pek çok maaş ve ödeneğe zam geldi. Destek ödemelerinden kira artış oranına, emekli ve memur maaşlarına kadar rakamlar güncellenirken kıdem tazminatında da ödemeler değişti. Peki, 2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı son dakika haberi…

Kıdem tazminatı tavanı 2026 belli oldu! Memur maaş zammıyla rakam netleşti
Hande Dağ

Ocak 2026’nın en çok merak edilen TÜİK enflasyon verisi netleşti ve Aralık ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK tarafından enflasyonun açıklanmasıyla birlikte pek çok kaleme zam geldi. Milyonlarca kişinin merak ettiği kıdem tazminatı tavanında da rakamlar değişti. Peki, kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte 2026 kıdem tazminatı tavanı son dakika gelişmesi…

Kıdem tazminatı tavanı 2026 belli oldu! Memur maaş zammıyla rakam netleşti 1

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 tarihinden itibaren memur maaşlarının güncellenmesiyle beraber yeni kıdem tazminatı tavanının da belli olmasıyla yeni rakam merakla bekleniyordu.

Kıdem tazminatı tavanı 2026 belli oldu! Memur maaş zammıyla rakam netleşti 2

Temmuz ayında milyonlarca kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı 53 bin 919 TL olmuştu. Son rakamlar resmi olarak açıklanmadı ancak son hesaplamalara göre kıdem tazminatının yüzde 18,61 zamlanarak 63.953 TL olması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli zammı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Emekli zammı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
ABD'nin Venezuela hamlesi sonrası petrolde son durum ne? Asya borsaları rekora gidiyor, dolar yükselişteABD'nin Venezuela hamlesi sonrası petrolde son durum ne? Asya borsaları rekora gidiyor, dolar yükselişte

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Enflasyon kıdem tazminatı tavanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.