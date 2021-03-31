Belediye ve kamu kurumlarının doğrudan temin alımlarına şeffaflık geliyor

Sistem, mal ve hizmet temini konusunda sıkıntı yaşayan taşradaki kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin, Türkiye'nin her yerinden teklif alabilmesine ve bu teklifler içinden en uygununu seçebilmesine imkan tanıyacak.

Çevrim içi satın alma platformunun diğer tarafında yer alan firmalar ise kurumların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin yanı sıra danışmanlık hizmetleri için teklif verecek.

Platformun internet sitesine (www.dogrudantemin.com.tr) ücretsiz kayıt yaptıran kamu kurumları ve belediyeler, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetler için teklif alabilecek.

Kamu kurumları ve belediyeler, doğrudan temin limitleri dahilindeki tüm mal, danışmanlık, yapım ve hizmet kategorilerinde hızlı ve şeffaf bir şekilde hizmet temin edebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken vurguladığı sistemle taşra idareleri ve belediyeler Türkiye'nin her yerinden çevrim içi teklif alarak, daha kaliteli ve ucuz seçenekleri değerlendirme fırsatı bulacak.

Kamu kurumları yaklaşık 10 milyar liralık doğrudan temin yoluyla satın alma yaptı

Kamu kurum ve kuruluşları, 2021 için büyükşehir belediye sınırı dahilinde bulunan idarelerde 121 bin 405 liraya, diğer idarelerde ise 40 bin 443 liraya kadar olan satın alımları doğrudan temin usulüyle yapabiliyor.

2020 yılı "Kamu Alımları İzleme Raporu" verilerine göre, kamu kurumları, doğrudan temin yoluyla 9 milyar 439 milyon 234 bin lira tutarında satın alma işlemi gerçekleştirdi.

Bu harcamaların sektörel dağılımı ise "Mal alımları 6 milyar 967 milyon 524 bin lira, hizmet alımları 2 milyar 68 milyon 592 bin lira, danışmanlık hizmeti alımları 23 milyon 976 milyon lira" olarak gerçekleşti.

Kamu kurumları ve belediyeler doğrudan temin limitleri sınırları kapsamında 2020'de yapım onarım ve tadilat işleri için de 379 milyon 142 bin lira tutarında harcama yaptı.

'KAMU KURUMLARI ÜCRETSİZ KATILACAK'

Doğrudan Temin Satın Alma Platformu Koordinatörü Emrah İnanç, AA muhabirine, doğrudan temin sürecinin bir ihale usulü olmayıp, idareler tarafından gerçekleştirilen bir alım süreci olduğunu söyledi.