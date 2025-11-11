'Ben de öyle duyum aldım' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ankara'dan bilgi'

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar asgari ücret zammına kilitlendi. Yeni asgari ücret 2026 yılı için ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken tahminler ve ihtimaller de konuşulmaya devam ediyor. Son olarak asgari ücrete dair canlı yayında Ankara'daki kaynaklardan edinilen bir bilgi açıklandı. İşte asgari ücret son dakika gelişmesi ile ilgili detaylar...

"ANKARA'DAKİ SENARYO"

TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Ben Ankara'yı nabızlarını gelmeden önce yokladım. Tabii asgari ücret milyonları ilgilendiren herkesin merak ettiği bir konu. Hepimizi de ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılan zamlar aslında hizmet sektörünü de ilgilendiriyor, kirayı da ilgilendiriyor. İşte lokantaya gidip bir kap yediğin yemeğin fiyatını da ilgilendiriyor. Şimdi ben teorik olarak asgari ücretin çok yüksek olmasını arzu ederim. İnsanların yaşam standartlarının çok yüksek olmasını arzu ederim. Ancak şöyle bir durum var. Aslolan asgari ücretin yüksekliği değil alım gücünün yüksekliğidir diye her zaman söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yılda dört defa asgari ücrete zam yapılıyor. Neyse Ankara'daki senaryoya girelim, sonra ne olur ne olmalı konuşuruz.

"ANKARA'DA KAYNAKLARIMDAN EDİNMİŞ OLDUĞUM BİLGİ"

Ankara'da iki tane senaryo var. Bunlardan bir tanesi yüzde 25, en alt 27 bin 630 TL, en yüksek de yüzde 30 28 bin 735 TL. Ankara'da benim kaynaklarımdan edinmiş olduğum bilgi 27 bin 630 ve 28 bin 735 maksimum olmak üzere.

Valla şöyle söyleyeyim; Ankara'da asgari ücretle ilgili en maksimum senaryo 28 bin 735 noktasında. Elbette bakanlık en üst düzeyde vermeyi istiyor. Cumhurbaşkanımız zaten işçiyi, memuru, emekliyi mağdur etmez. Ama ülkemizin ekonomik koşulları..."

"BEN DE ÖYLE DUYUM ALDIM"

Asgari ücret beklentisi sorulan Akademisyen Prof. Dr. İpek Özkal Sayan da şu şekilde konuştu:

"Ben de öyle duyum aldım. Yüzde 20 olursa 26 bin 526 TL olacak. Yüzde 25 olursa da 27 bin 631 TL olacak. Ama tabii Türk-İş'in açlık sınırının altında kalıyor. Yani Türk-İş'in açlık sınırı 27 bin 970 TL. 4 kişilik bir ailenin gıda masrafı. Yoksulluk sınırının çok çok altında. O da yine 4 kişilik bir ailenin bütün harcamalarına baktığınız zaman 91 bin 109 TL. Şimdi böyle baktığınız zaman asgari ücret hiçbir şeye yetmiyor. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinde hesaplamış.