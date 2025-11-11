FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Ben de öyle duyum aldım' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ankara'dan bilgi'

Son dakika asgari ücret zammı 2026... Milyonlarca çalışan asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücret zammına dair rakamlar konuşulmaya devam ederken olası güçlü senaryolar da merak ediliyor. Son olarak canlı yayında kritik bir asgari ücret rakamı geldi. Peki, hangi oran ihtimal dahilinde? Hangi orana göre yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmesi...

'Ben de öyle duyum aldım' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ankara'dan bilgi'
Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar asgari ücret zammına kilitlendi. Yeni asgari ücret 2026 yılı için ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken tahminler ve ihtimaller de konuşulmaya devam ediyor. Son olarak asgari ücrete dair canlı yayında Ankara'daki kaynaklardan edinilen bir bilgi açıklandı. İşte asgari ücret son dakika gelişmesi ile ilgili detaylar...

Ben de öyle duyum aldım Asgari ücret rakamını açıkladı Ankara dan bilgi 1

"ANKARA'DAKİ SENARYO"

TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı:

Ben de öyle duyum aldım Asgari ücret rakamını açıkladı Ankara dan bilgi 2

"Ben Ankara'yı nabızlarını gelmeden önce yokladım. Tabii asgari ücret milyonları ilgilendiren herkesin merak ettiği bir konu. Hepimizi de ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılan zamlar aslında hizmet sektörünü de ilgilendiriyor, kirayı da ilgilendiriyor. İşte lokantaya gidip bir kap yediğin yemeğin fiyatını da ilgilendiriyor. Şimdi ben teorik olarak asgari ücretin çok yüksek olmasını arzu ederim. İnsanların yaşam standartlarının çok yüksek olmasını arzu ederim. Ancak şöyle bir durum var. Aslolan asgari ücretin yüksekliği değil alım gücünün yüksekliğidir diye her zaman söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yılda dört defa asgari ücrete zam yapılıyor. Neyse Ankara'daki senaryoya girelim, sonra ne olur ne olmalı konuşuruz.

Mynet Anket Asgari Ücret Beklentiniz Nedir?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
26 bin 524 TL
26 bin 966 TL
27 bin 630 TL
28 bin 735 TL
29 bin 840 TL
30 bin TL ve üzeri
Kararsızım
Bu anket 11 saat 31 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum' 'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

"ANKARA'DA KAYNAKLARIMDAN EDİNMİŞ OLDUĞUM BİLGİ"

Ankara'da iki tane senaryo var. Bunlardan bir tanesi yüzde 25, en alt 27 bin 630 TL, en yüksek de yüzde 30 28 bin 735 TL. Ankara'da benim kaynaklarımdan edinmiş olduğum bilgi 27 bin 630 ve 28 bin 735 maksimum olmak üzere.

Ben de öyle duyum aldım Asgari ücret rakamını açıkladı Ankara dan bilgi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Valla şöyle söyleyeyim; Ankara'da asgari ücretle ilgili en maksimum senaryo 28 bin 735 noktasında. Elbette bakanlık en üst düzeyde vermeyi istiyor. Cumhurbaşkanımız zaten işçiyi, memuru, emekliyi mağdur etmez. Ama ülkemizin ekonomik koşulları..."

Ben de öyle duyum aldım Asgari ücret rakamını açıkladı Ankara dan bilgi 4

"BEN DE ÖYLE DUYUM ALDIM"

Asgari ücret beklentisi sorulan Akademisyen Prof. Dr. İpek Özkal Sayan da şu şekilde konuştu:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Asgari ücret 40 bin TL olmalı' dedi ve ne kadar olacağını açıkladı! 'Asgari ücret 40 bin TL olmalı' dedi ve ne kadar olacağını açıkladı!

"Ben de öyle duyum aldım. Yüzde 20 olursa 26 bin 526 TL olacak. Yüzde 25 olursa da 27 bin 631 TL olacak. Ama tabii Türk-İş'in açlık sınırının altında kalıyor. Yani Türk-İş'in açlık sınırı 27 bin 970 TL. 4 kişilik bir ailenin gıda masrafı. Yoksulluk sınırının çok çok altında. O da yine 4 kişilik bir ailenin bütün harcamalarına baktığınız zaman 91 bin 109 TL. Şimdi böyle baktığınız zaman asgari ücret hiçbir şeye yetmiyor. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinde hesaplamış.

Ben de öyle duyum aldım Asgari ücret rakamını açıkladı Ankara dan bilgi 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihin en uzunu! ABD'de hükümet açılıyor, sonraki durak...Tarihin en uzunu! ABD'de hükümet açılıyor, sonraki durak...
Vergi için yeni adım beklentisi! 1 Ocak'ta başlayacak, esnafı ilgilendiriyorVergi için yeni adım beklentisi! 1 Ocak'ta başlayacak, esnafı ilgilendiriyor

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı Asgari ücret ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.