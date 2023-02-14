Benzin ve motorin güncel fiyat listesi merak ediliyor. Benzinin ve motorinin litre fiyatına 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, Benzin ve motorine zam mı geldi? 14 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte benzin, motorin ve LPG fiyat listesi...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 9 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 21 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 20,90 TL'ye, Ankara'da 21,17 TL'ye, İzmir'de ise 21,07 TL'ye yükseldi.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 21,23 liraya, Ankara'da 21,55 liraya ve İzmir'de 21,59 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre ufak değişiklikler gösterebiliyor.

