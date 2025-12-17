FİNANS

Binlerce firmaya, 41,6 milyon liralık 'üründe aykırılık' cezası!

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında yapılan denetimlerde, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı kapsamında binlerce işletme ve milyonlarca ürün incelenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen firmalara 41 milyon 689 bin 888 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da perakende kuyumculuk ve emlak sektörlerinde hizmet kalitesini artırmak, haksız rekabeti ve kayıtdışılığı önlemek amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Kuyum Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi zorunluluğu getirilen sektörlerde, mevzuata aykırı faaliyetlere izin verilmiyor.

KUYUMCULARA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

2021 yılında yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, perakende kuyumculuk faaliyeti yürüten işletmelerin 'Kuyum Ticareti Yetki Belgesi' alması zorunlu hale getirildi. Yetki belgesi olmadan kuyum ticareti yapılamazken, kuyumcuların başka bir ticari faaliyette bulunması ve imitasyon ürün satışı da yasaklandı. Yetki belgeleri, işletmenin bulunduğu ildeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 'Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi' üzerinden düzenleniyor. Bugüne kadar 1554 işletme yetki belgesi için başvuru yaparken, 618'inin başvurusu uygun bulunarak onaylandı. Yönetmelik kapsamında kuyumcular; kuyum bakım ve onarımı, kıymetli taşlar ve bu taşlardan yapılan süs eşyalarının perakende satışı, bakım ve onarımı, perakende saat satışı, bakım ve onarımı, işlenmemiş kıymetli maden alımı ve perakende satışı, darphane tarafından üretilen kıymetli maden ürünlerinin alım ve satımını yapabiliyor.

EMLAK SEKTÖRÜNDE YETKİSİZ FAALİYETE SON

Emlak sektöründe düzeni sağlamak, tüketicileri korumak ve kayıtdışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla, emlakçılık faaliyetlerinin yetki belgesiyle yapılması zorunlu kılındı. Yetki belgeleri, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden Ticaret İl Müdürlükleri tarafından düzenleniyor. Emlak işletmelerinin ilan verebilmesi için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) kullanması zorunlu tutuluyor. Bu sistemle gerçeğe aykırı ve yanıltıcı ilanların önüne geçilirken, ilanların taşınmaz sahibi veya yetkili emlak işletmesi tarafından verilip verilmediği de kontrol ediliyor.

2025 DENETİM RAKAMLARI DİKKATİ ÇEKTİ

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2025 yılı denetim verilerine yer veren Ticaret İl Müdür Vekili Sebahat Akdoğan, “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan fiyat etiketi denetimlerinde 48 bin 574 firma denetlendi. Denetimlerde 5 milyon 592 bin 14 ürün incelenirken, 4 bin 326 firmada 13 bin 168 üründe aykırılık tespit edildi. Bu kapsamda toplam 41 milyon 689 bin 888 lira idari para cezası uygulandı. 6585 sayılı kanun kapsamında yapılan haksız fiyat artışı denetimlerinde ise 788 firma ve 35 bin 172 ürün denetlendi. 128 firmada 262 üründe aykırılık belirlenirken, tespit edilen ihlaller bakanlığa bildirilerek cezai işlemler başlatıldı" diye konuştu.

'HER GÜN 20 EKİPLE DENETİM YAPIYORUZ'

Denetimlere katılan Sebahat Akdoğan, perakende kuyumculuk ve emlak sektörlerinde yetki belgesi zorunluluğunun kayıtdışılığı önlemede önemli bir adım olduğunu belirtti. Akdoğan, “Yetki belgesi olmayan işletmeler kuyumculuk ya da emlakçılık faaliyeti yürütemez. İmitasyon ürün satışı da yasak. Günlük 20 ekip ile etiket, haksız fiyat artışı, kuyumculuk ve emlak denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Akdoğan, vatandaşların yetki belgesi olmayan kişi ve işletmelere itibar etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

