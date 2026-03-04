FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Binlerce kişinin emekli maaşı yeniden hesaplanacak! 'Milli Gelir' artışı geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 yılı büyüme rakamları, emekli maaşı hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Yüzde 3,6'lık ekonomik büyüme sonrası güncelleme katsayısı yükselirken, 1 Ocak 2026’dan itibaren dilekçe verenlerin ve çalışma hayatına devam eden vatandaşların maaşları Nisan ayından itibaren zamlı rakamlarla e-Devlet’e yansıyacak.

Binlerce kişinin emekli maaşı yeniden hesaplanacak! 'Milli Gelir' artışı geliyor
Cansu Çamcı

Türkiye ekonomisinin 2025 yılında sergilediği yüzde 3,6’lık büyüme performansı, emeklilik hayali kuran binlerce vatandaşın maaş tablosunu değiştirdi.

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; TÜİK tarafından paylaşılan gayrisafi yurtiçi hasıla verileri, emekli aylıklarının hesaplanmasında kritik rol oynayan güncelleme katsayısının 1,08 puan artmasını sağladı.

1 OCAK 2026 TARİHİNDEN SONRA BAŞVURU YAPANLARIN MAAŞI FAZLA OLACAK!

Bu gelişme, özellikle 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik başvurusu yapanlar ile çalışma hayatına devam edenlerin gelecekte alacağı maaşları yukarı yönlü revize edecek. Yeni hesaplamalarla birlikte oluşacak farklar, bu yıl içinde dilekçe verenlerin aylıklarına Nisan ayı itibarıyla yansıtılacak.

Binlerce kişinin emekli maaşı yeniden hesaplanacak! Milli Gelir artışı geliyor 1

Emekli maaşlarının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen kazançlar temel alınırken, bu kazançların güncel değere taşınması için ekonomik veriler kullanılıyor. 2000 yılından sonraki çalışma süreleri için uygulanan güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamlarının birleşimiyle oluşuyor. Son açıklanan büyüme rakamı sayesinde, geçmiş yıllara ait prim kazançları artık daha yüksek bir katsayı ile çarpılacak. Bu durum, aylık bağlama oranı ile birleştiğinde emekli adaylarının cebine girecek nihai rakamı artırmış olacak.

Binlerce kişinin emekli maaşı yeniden hesaplanacak! Milli Gelir artışı geliyor 2

Şu an itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar, yüzde 30,89’luk enflasyon artışına göre hesaplanmış eski rakamları görüyor. Ancak milli gelirdeki bu son artış payı henüz bu sistemdeki rakamlara dahil edilmedi. SGK’nın veri tabanında yapılacak güncellemeyle birlikte, Nisan ayından itibaren tüm emekli adayları yeni ve daha yüksek maaş tutarlarını ekranlarında görebilecek.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL'den başlıyorYakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL'den başlıyor
Temettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik kararTemettü yatırımcılarını ilgilendiriyor! 3 şirketten kritik karar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.