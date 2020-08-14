Bir Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! 14 Ağustos 2020 Gram altın son durum nedir?Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altının ons fiyatının tarihi rakamlar görmesinin ardından cuma günü itibari ile altın fiyatları düşmeye başladı.Haftanın ilk günleri sert düşüşe devam eden altın bu hafta çarşamba günü itibari ile tekrar yükselişe başladı. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu. Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 14 Ağustos 2020 cuma anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

Bir çeyrek altın ne kadar? (14 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Dün güne düşüşle başlayan çeyrek altın fiyatları, altının ons fiyatının harketlenmesiyle tekrar dalgalandı.

Çeyrek altın dün dikey seyirle 748,49 lira, gram altın ise dikey seyirle 456,35 lira, cumhuriyet altını da 3.073,00 liradan satılıyordu. Peki 14 Ağustos 2020 çeyrek altının fiyatları güne nasıl başladı? Kapalıçarşı’da güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altına düşerek güne 1.950,27 lira seviyesinde kaldı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 751,83 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 734,65 lira olarak güne başladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bir gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatının, altının ons fiyatının tarihi zirveleri görmesinden sonra aniden sert düşüşünün ardından tekrar hareketlenmesi ile gram altın fiyatları da hareketlendi. Merkez Bankasının likidite hamlesinden sonra altın fiyatları düşüşe geçmişti. Çarşamba gününde tekrar hareketlenmeler olarak altın fiyatları güncellendi. . Peki Kapalıçarşı 14 Ağustos 2020 altın piyasası nasıl? Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 460,04 lira civarında işlem görmeye başlandı.