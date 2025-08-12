Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Türkiye’nin eski TV kanallarından biri olan özellikle bir dönem haber bültenleriyle adından sıkça söz ettiren Flash TV satılıyor! TMSF, 17 Eylül günü saat 14:00'te ihale gerçekleştirecek. Söz konusu ihale Esentepe'deki binada olacak. Kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle birlikte uygulanacak ihalenin muhammen bedelinin 84 milyon TL olduğu açıklandı!

KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA

TMSF’nın kayyum olarak atandığı Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV’nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri uygulanacak.

EKOTÜRK’E EL KONDU

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk, TMSF yönetimine geçti. EkoTürk Yönetim Kurulu'nda; Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da yer alıyordu.

BİLGİSAYARLAR YEDEKLENDİ

Şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verildiği aktarılırken bu sabah da yetkililerin, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdiği öğrenildi.