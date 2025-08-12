Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar... Bakanlık o ürünler için kararını verdi: Bir tane bile kalmayacak

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atma riski bulunan veya yönetmeliğe aykırı olan ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından ifşalanmaya devam ediyor. Çocuk oyuncaklarından, giyime hatta ev eşyalarına kadar pek çok ürün listede yer alıyor. Bakanlığın listesine giren ürünlerden en dikkat çekici olanı ise dev markaların ürünleri oluyor.

Bakanlık tarafından güncellenen listeye göre oda kokusu ve çocuk giyim ürünleri yer aldı. Buna göre, 3 ürünün de piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

OKUL FORMASI LİSTEYE GİRDİ!

Edirne Şükrüpaşa İlkokulu ünifroması olan üründe boğulma ve yaralanma riski tespit edildi. Güvensizlik nedeni ise şu şekilde açıklandı:



"Çocuk Tekstili Ürünün Kapüşon Kısmında Büzme İpi Bulunması Nedeniyle; Ts En 14682 - Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri - Özellikler Kısım 3.2'Ye Aykırılık Tespit Edilmiştir"

Öncü markalı "Kestane Esintisi Kokulu Sprey" de sağlık riski tespit edildi. Ürün için 4 Ağustos tarihinde önlem alındığı ifade edildi.

DEV MARKANIN ÜRÜNÜ RAFLARDAN KALKTI

Birçok AVM'de mağazası olan parfüm markası Bargello'nun ise oda parfümü listede yerini aldı. Taşıdığı risk olarak 'Sağlık riski' ifadesi kullanılırken güvensizlik nedeni şu sözlerle açıklandı:

"Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir"

Ürün ile ilgili 4 Ağustos tarihinde ise önlem alındı.

