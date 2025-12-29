FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Borç yıllarca peşinizden gelir' Trafiğe çıkacaklara 'limit' uyarısı

Yeni yıl itibarıyla zorunlu trafik sigortası teminat limitleri artırılıyor. Sektör temsilcileri, bu artışın sürücülerde sahte bir güven algısı oluşturduğunu belirtip önemli uyarılar yaptı. Sigorta sektörü temsilcilerinden Abdulcelil Alkış limit artışının yanlış yorumlandığını vurgulayıp "Limit yükseldi diye rahatlamak büyük hata. Trafik sigortası bir güvence değil, sınırı olan bir borç kalkanıdır" dedi. İMM sigortasının önemine dikkat çeken Alkış "Borç yıllarca peşinizden gelir" uyarısı yaptı.

'Borç yıllarca peşinizden gelir' Trafiğe çıkacaklara 'limit' uyarısı

1 Ocak 2026’dan itibaren otomobil grubunda araç başına maddi hasar teminatı 400 bin TL, kaza başına ise 800 bin TL olarak uygulanacak. Bedeni zararlarda kişi başı limit 3 milyon 600 bin TL olacak.

Sigorta sektörü temsilcilerinden Abdulcelil Alkış, trafik sigortasında limit artışının yanlış yorumlandığını vurgulayarak, "Limit yükseldi diye rahatlamak büyük hata. Trafik sigortası bir güvence değil, sınırı olan bir borç kalkanıdır" dedi.

Borç yıllarca peşinizden gelir Trafiğe çıkacaklara limit uyarısı 1

"LİMİT AŞILIRSA TÜM YÜK SÜRÜCÜDE"

Alkış, artan araç, yedek parça ve işçilik maliyetleri karşısında bu rakamların pratikte hızla yetersiz kaldığını ifade ederek şu uyarıda bulundu: "Trafik sigortası yalnızca karşı tarafa verilen zararı ve yalnızca poliçede yazan limite kadar öder. Limit aşılırsa devlet de sigorta şirketi de devreden çıkar. Kalan tutar sürücünün şahsi borcu olur."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Ocak'ta başlayacak, trafik sigortasında 'indirim' detayı! 1 Ocak'ta başlayacak, trafik sigortasında 'indirim' detayı!

"BİR ÇARPIŞMA, YILLARCA BORÇ DEMEK OLABİLİR"

Günümüz araçlarındaki teknolojik donanımların hasar maliyetlerini ciddi şekilde artırdığına dikkat çeken Alkış, tek bir kazanın sürücüyü uzun yıllar sürecek borç yüküyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi. Alkış, "Bir far, bir tampon, bir sensör. Bugün basit görünen bir çarpışma yüz binlerce liraya ulaşıyor. 1 milyon TL’lik bir hasarda sigorta 400 bin TL öder, kalan 600 bin TL sürücünün cebine yazılır. Bu da icra ve haciz sürecine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik sigortasında sil baştan düzenleme! Trafik sigortasında sil baştan düzenleme!

İMM’SİZ TRAFİĞE ÇIKMAK BÜYÜK RİSK

Bu riskin düşük maliyetli ek teminatlarla yönetilebileceğini belirten Alkış, İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) sigortasının önemine dikkat çekerek, "İMM, trafik sigortasının bittiği yerde devreye girer. İMM’siz trafiğe çıkmak, emniyet kemeri takmadan yola çıkmak gibidir. Kaza geliyorum demez ama borç yıllarca peşinizden gelir" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA EN SIK YAPILAN 3 YANLIŞ

Alkış, trafik sigortasına dair kamuoyunda sıkça rastlanan yanlış algıları da şöyle sıraladı: "Trafik sigortası kendi aracımı öder. Yanlış, sadece karşı tarafın zararını karşılar. Limit yükseldi, bana bir şey olmaz. Yanlış, limit aşılırsa fark sürücüden tahsil edilir. Kasko varsa her şey tamam. Yanlış, kasko kendi aracı korur, karşı taraf için yüksek İMM limiti gerekir."

KONUT SİGORTALARI İÇİN DE 2026 UYARISI

Abdulcelil Alkış, artan inşaat maliyetleri nedeniyle konut sigortalarında da eksik sigorta riskinin büyüdüğünü belirterek, vatandaşlara yeni yıl öncesi çağrıda bulundu. "Eviniz yarı bedelle sigortalıysa, hasarın da yarısını alırsınız. 2026’ya girerken poliçeler mutlaka güncellenmeli" diyen Alkış, vatandaşların yeni yıl öncesinde sigorta acentelerine başvurarak trafik sigortası, İMM ve konut poliçelerinde teminat ve bedel kontrollerini yaptırmalarının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ucuz diye akın akın geldiler, kuyruk oldu 'Normalde bu kadar yoğun değil'Ucuz diye akın akın geldiler, kuyruk oldu 'Normalde bu kadar yoğun değil'
Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sigorta trafik sigortası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.