'Borç yıllarca peşinizden gelir' Trafiğe çıkacaklara 'limit' uyarısı

1 Ocak 2026’dan itibaren otomobil grubunda araç başına maddi hasar teminatı 400 bin TL, kaza başına ise 800 bin TL olarak uygulanacak. Bedeni zararlarda kişi başı limit 3 milyon 600 bin TL olacak.

Sigorta sektörü temsilcilerinden Abdulcelil Alkış, trafik sigortasında limit artışının yanlış yorumlandığını vurgulayarak, "Limit yükseldi diye rahatlamak büyük hata. Trafik sigortası bir güvence değil, sınırı olan bir borç kalkanıdır" dedi.

"LİMİT AŞILIRSA TÜM YÜK SÜRÜCÜDE"

Alkış, artan araç, yedek parça ve işçilik maliyetleri karşısında bu rakamların pratikte hızla yetersiz kaldığını ifade ederek şu uyarıda bulundu: "Trafik sigortası yalnızca karşı tarafa verilen zararı ve yalnızca poliçede yazan limite kadar öder. Limit aşılırsa devlet de sigorta şirketi de devreden çıkar. Kalan tutar sürücünün şahsi borcu olur."

"BİR ÇARPIŞMA, YILLARCA BORÇ DEMEK OLABİLİR"

Günümüz araçlarındaki teknolojik donanımların hasar maliyetlerini ciddi şekilde artırdığına dikkat çeken Alkış, tek bir kazanın sürücüyü uzun yıllar sürecek borç yüküyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi. Alkış, "Bir far, bir tampon, bir sensör. Bugün basit görünen bir çarpışma yüz binlerce liraya ulaşıyor. 1 milyon TL’lik bir hasarda sigorta 400 bin TL öder, kalan 600 bin TL sürücünün cebine yazılır. Bu da icra ve haciz sürecine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

İMM’SİZ TRAFİĞE ÇIKMAK BÜYÜK RİSK

Bu riskin düşük maliyetli ek teminatlarla yönetilebileceğini belirten Alkış, İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) sigortasının önemine dikkat çekerek, "İMM, trafik sigortasının bittiği yerde devreye girer. İMM’siz trafiğe çıkmak, emniyet kemeri takmadan yola çıkmak gibidir. Kaza geliyorum demez ama borç yıllarca peşinizden gelir" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA EN SIK YAPILAN 3 YANLIŞ

Alkış, trafik sigortasına dair kamuoyunda sıkça rastlanan yanlış algıları da şöyle sıraladı: "Trafik sigortası kendi aracımı öder. Yanlış, sadece karşı tarafın zararını karşılar. Limit yükseldi, bana bir şey olmaz. Yanlış, limit aşılırsa fark sürücüden tahsil edilir. Kasko varsa her şey tamam. Yanlış, kasko kendi aracı korur, karşı taraf için yüksek İMM limiti gerekir."

KONUT SİGORTALARI İÇİN DE 2026 UYARISI

Abdulcelil Alkış, artan inşaat maliyetleri nedeniyle konut sigortalarında da eksik sigorta riskinin büyüdüğünü belirterek, vatandaşlara yeni yıl öncesi çağrıda bulundu. "Eviniz yarı bedelle sigortalıysa, hasarın da yarısını alırsınız. 2026'ya girerken poliçeler mutlaka güncenlenmeli" diyen Alkış, vatandaşların yeni yıl öncesinde sigorta acentelerine başvurarak trafik sigortası, İMM ve konut poliçelerinde teminat ve bedel kontrollerini yaptırmalarının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.