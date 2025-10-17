FİNANS

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 258,4 puan ve yüzde 2,49 azalışla 10.112,38 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 58,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,29, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek yükselen yüzde 0,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 3,72 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler ve ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler nedeniyle negatif seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de bu gelişmelere paralel olarak genele yayılan satışlarla günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle günün geri kalanında kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını, dünya genelinde de veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.300 ve 10.400 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

