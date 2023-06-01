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BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması! Hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı

01.06.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gaz fiyatlarında haziran ayı için bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de uygulandığı ifade edildi.

BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması! Hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

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Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz BOTAŞ

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