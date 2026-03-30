Brent petrolün varili 107,56 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 107,56 dolardan satılıyor.

Cuma günü 106,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 105,32 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 107,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 100,72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Yemen'deki İran destekli Husilerin hafta sonu İsrail'e yönelik saldırılarının Orta Doğu'daki savaşın uzayabileceğine ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa, İsrail'e füze fırlatarak dahil oldu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 28 Mart'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, grubun savaşın başlangıcından bu yana ilk kez İsrail’i hedef aldığını belirtti.

Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Saldırının İran ve Lübnan'daki Hizbullah tarafından gerçekleştirilen saldırılarla eş zamanlı olarak yapıldığını ve başarıya ulaştığını vurgulayan Seri, "Daha önceki açıklamalarda belirtildiği gibi, İran ve Lübnan, Irak ve Filistin'deki direniş cephelerine destek amacıyla doğrudan askeri müdahale hedeflerine ulaşılıncaya ve tüm direniş cephelerine yönelik saldırılar durduruluncaya kadar operasyonlarının devam edeceğini" kaydetti.

İsrail ordusunun aynı gün yaptığı açıklamada ise Husilerin sabah erken saatlerde İsrail'e bir balistik füzenin ardından bir de seyir füzesi ateşlediği bildirildi.

Seyir füzesinin balistik füzeden birkaç saat sonra fırlatıldığı ve İsrail ordusu tarafından önlendiği kaydedilen açıklamada, balistik füze saldırılarından farklı olarak bu olayda protokol gereği sirenlerin çalmadığı aktarıldı.

Kızıldeniz'de artan güvenlik tehditleri ve İran bağlantılı aktörlerin koordineli hareket ettiği algısı, piyasalarda risk primini yükselterek fiyatlarda yukarı yönlü baskıyı güçlendirirken yatırımcıların Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası senaryoları yeniden fiyatlamalara neden oluyor.

Bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ana petrol ihracat terminali Hark Adası'nı ele geçirebileceğine yönelik tehditleri de fiyatların yukarı yönlü hareketlerini destekledi.

Trump, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığı bir dönemde, İran'daki petrolü "almayı tercih edeceğini" ifade ederek Washington'un Hark Adası'nı ele geçirebileceğine işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 109,03 doların direnç, 107,11 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mart ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldıMart ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakanlık tespit etti: Hal işlemlerinde çifte fatura ve düşük fiyat bildirimiyle vergi kaybıBakanlık tespit etti: Hal işlemlerinde çifte fatura ve düşük fiyat bildirimiyle vergi kaybı

Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

