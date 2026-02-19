FİNANS

Brent petrolün varili 69,97 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,97 dolardan işlem görüyor.

Cansu Çamcı

Dün 70,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,02 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,07 azalışla 69,97 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,19 dolardan işlem gördü.

ABD ile İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği açıklamalarına karşın Orta Doğu'ya yönelik askeri yığınak haberleriyle dün yaklaşık yüzde 5 yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Taraflar, Haziran 2025'te İran'a düzenlenen saldırılar ve 12 gün süren savaşın ardından diplomatik süreci yeniden başlatmak için önce Umman'ın başkenti Maskat'ta, ardından Cenevre'de ikinci tur görüşmeleri tamamladı. Müzakerelerde bazı konularda mutabakat sağlandığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam edileceği bildirildi.

Ancak ABD, İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları sevk ederek bölgeye benzeri görülmemiş bir askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

Uzmanlar, petrol piyasaları için asıl endişenin, gerilimlerin tırmanmasıyla Hürmüz Boğazı'nda taşımacılığın aksaması olduğunu, bu su yolunun küresel deniz yolu petrol ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturduğunu vurguluyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 609 bin varil gerilediğini öngördü. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Brent petrolde teknik olarak 75,50 doların direnç, 64,83 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

